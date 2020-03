Nueva ley de teletrabajo contempla desconexión digital por 12 horas continuas

Por amplia mayoría la Cámara de Diputados envió a ley el proyecto que regula el teletrabajo y el trabajo a distancia, tras casi dos años de tramitación con lo cual el texto empezará a regir 30 días tras la publicación de la norma.

Los diputados de la Comisión de Trabajo, previamente habían revisado el informe con los cambios introducidos en el Senado entre los cuales se estableció una novedad que pone a nuestro país en la vanguardia al contemplar y regular el derecho del trabajador a la desconexión digital. “Este es un derecho innovador, Chile será el primero en Latinoamérica en contemplarlo en su legislación, al igual como lo tienen Italia, Francia y Alemania”, recalcó el subsecretario de Trabajo, Fernando Arab.

De esta forma, el articulado se determina que el teletrabajador tendrá derecho a 12 horas continuas de descanso y desconexión digital. “Actualmente una persona que teletrabaja está en la indefensión absoluta porque no tiene límite de jornada, ni protección ante accidentes. Con esta ley no será posible trabajar más de 12 horas diarias, porque el derecho de desconexión es 12 horas continuas, y se establece que el empleador no puede requerir, ni enviar correos ni instrucciones al trabajador”, explicó la autoridad.