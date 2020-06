Nuevas facultades para el Banco Central

El Ejecutivo finalmente envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Banco Central de Chile para entregar nuevas facultades que permitan al instituto emisor adquirir bonos del Tesoro en el mercado secundario. Un proyecto muy necesario, que considero insuficiente. Vamos por parte.

Los países desarrollados en su mayoría permiten que el banco central pueda adquirir todo tipo de activos financieros, incluidos bonos del Tesoro (Fisco), así como también bonos corporativos de empresas. Ello permite una adecuada separación de la política monetaria que provee liquidez y procura la estabilidad financiera; del rol fiscal de financiar los gastos públicos. La deuda pública y su estructura de plazos es un asunto del Ministerio de Hacienda, pero la política monetaria y estabilidad financiera es asunto del banco central. En Chile arrastrábamos una anomalía. El Banco Central de Chile (BCCh) debió emitir un alto volumen de deuda a largo plazo por la crisis bancaria de 1982 y nuestra ley le prohíbe adquirir bonos del Tesoro. Esto no era un problema mientras existieran suficientes bonos de largo plazo del BCCh que marcaban el precio del riesgo soberano de Chile. Sin embargo, la crisis de 1982 ya tiene 38 años y los bonos del BCCh son escasos. Hoy el precio del riesgo soberano, base de toda la estructura de plazos de tasas de interés de Chile, la marcan los bonos del Tesoro. Necesario e imprescindible que el BCCh pueda comprar, vender, hacer swaps de tasas, o cualquier otro contrato sobre los bonos del Tesoro, con el fin tanto de política monetaria como de estabilidad financiera.

El proyecto enviado por gobierno para modifican la LOC del BCCh no está a la altura del desafío por dos razones. En primer lugar, la facultad del BCCh para adquirir bonos del Tesoro está extraordinariamente limitada y no se compadece con lo que requiere el banco. Se requiere que el consejo del banco, con 4 de sus 5 miembros, declare que existe una excepción de estabilidad financiera para autorizar un programa de compras de bonos. Absurdo. Ello obliga a estar en una crisis para autorizar el programa, lo que politiza y pone en relieve público una decisión técnica de operación que el BCCh está acostumbrado a realizar recurrentemente.

Cabe preguntarse por qué el Ejecutivo toma esta decisión. No puedo sino responder que se debe de un trauma de derecha y otro de izquierda. Algunos colegas creen que esta autorización abre la puerta para el financiamiento del Fisco que llevó a una hiperinflación hace 457 años puede volver a ocurrir. Pretender que ese es un problema hoy no se compadece con la realidad. Por el lado de la izquierda, no se acepta que una institucionalidad de banco central autónomo, ideada en dictadura, pueda sobrevivir sin mayores controles del Congreso. Actualmente, el consejo está conformado por 3 exdirectores/a de Presupuestos, quienes aportan una tremenda experiencia de Estado, y por dos talentosos economistas jóvenes formados al interior del banco. Un lujo de consejo. Adicionalmente, su presidente, un economista socialista moderno que se ha ganado el respeto indiscutido de todo el mercado, es garantía de que esta institución ha funcionado formidablemente bien. Invito al Congreso a dar la facultad irrestricta que corresponde a los tiempos, y a liberarse de los traumas.

En segundo lugar, el Ejecutivo se restó a autorizar al BCCh a poder adquirir bonos corporativos. Grave error. Es muy necesario que en los tiempos de hoy, donde el sistema bancario compite fuertemente con el mercado de capitales para el financiamiento de grandes y pequeñas empresas, se autorice al BCCh a definir facilidades de financiamiento y de compra de activos de instrumentos del mercado de capitales. Aquí hay otro trauma político que impide hacer lo correcto, pero eso es materia de otra columna.

-El autor es economista