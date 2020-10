Oferentes de crédito en alerta por indicación que afectaría análisis de riesgos

Con preocupación miran en la banca una indicación aprobada este miércoles en la Comisión de Economía del Senado, la cual a su juicio delimitaría su facultad para analizar los riesgos de sus clientes.

La indicación, presentada por el Ministerio de Economía en el marco del proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, señala que “previo a la celebración de una operación de crédito de dinero, los proveedores deberán analizar la solvencia económica del consumidor para poder cumplir las obligaciones que de ella se originen, sobre la base de información suficiente obtenida a través de medios fidedignos de acreditación de ingresos y situación financiera”.

Sin embargo, también señala que “un reglamento suscrito por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo determinará la forma y condiciones que deberán observarse para dar cumplimiento a las obligaciones precedentes”.

Justamente este último párrafo, a juicio de oferentes de créditos de distintas industrias, es el que más preocupaciones genera.

Por una parte, apuntan a que el reglamento podría conducir a la uniformidad en la medición y definición del perfil de riesgo de cada institución y, mediante un acto de carácter administrativo, hacer converger a todas las instituciones crediticias hacia un comportamiento único.

La determinación por la vía administrativa de cómo se define quién es solvente, y quien no lo es, requiere reconocer que los modelos de evaluación proporcionan una probabilidad de no pago -no existe certeza absoluta - y, en consecuencia, el mencionado reglamento requerirá definir la probabilidad de pago a partir de la cual el cliente es o no solvente, dicen las mismas fuentes.

Desde otra entidad comentan que el reglamento, además, podría complicar las políticas de riesgo aprobadas por el directorio de cada institución.

Junto con ello, apuntan a que el requisito de información suficiente puede llevar a no realizar crédito alguno, ya que en ningún caso existirá información perfecta.

Por lo demas, comentan, la definición del perfil de riesgo de cada institución son aspectos que definen la gestión de un banco.