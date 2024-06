Operación Renta 2024: montos declarados de impuestos disminuyen casi 10% arrastrados por menor tributación de las empresas

Los resultados de la Operación Renta 2024, que dan cuenta del año tributario 2023, muestran un menor dinamismo de la actividad económica. Eso se desprende de la información que liberó el Servicio de Impuestos Internos (SII)

Según el servicio, el total de impuestos declarados en la Operación Renta 2024 disminuyó en un 9,7% en términos reales respecto a 2022 pasando de US$ 17.513 millones a US$ 15.818 millones equivalente a una menor recaudación de US$ 1.695 millones.

La contracción responde a una caída liderada por el impuesto de primera categoría, que pasó de US$14.134 millones en 2023 a US$ 12.615 millones lo que se traduce en una caída de 10,7% unos US$1.519 millones menos explicando el 89,6% del total de esta caída total de los impuestos determinados en la Operación Renta.

Desde el SII afirman que las principales caídas de la actividad económica se observan en los sectores minería y manufactura, que disminuyen su declaración de Impuesto de Primera Categoría en 28%, lo que equivale a US$ 1.115 millones en el caso de minería y US$ 475 millones en el caso de manufactura.

En ese sentido, puntualizan que, para el sector minero, “este resultado es consistente con los principales parámetros económicos relevantes, que mostraron un desempeño negativo en 2023: precio y producción del cobre de -3,6% y -1,5%, respectivamente; tipo de cambio -3,8% y, sobre todo, precio del litio, que tras un explosivo aumento en 2022, llevándolo a sus máximos históricos, cayó en un 32,8% en 2023.

FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

Dentro del sector minero, sin embargo, el resultado de las 10 grandes mineras privadas (GMP10) van en sentido contrario, aumentando su primera categoría en 11,8%, unos US$ 212 millones respecto al resultado de la Operación Renta 2023.

Si bien estas empresas enfrentaron condiciones coyunturales negativas durante 2023, que generaron una caída de su resultado financiero de US$ 656 millones respecto al año anterior, el resultado tributario resultó positivo por una fuerte disminución del gasto por depreciación tributaria y otras deducciones.

En el caso del sector manufacturero, que se observó un incremento del índice de producción manufacturera, que llegó a 1% promedio anual, se registró una caída del índice de ventas manufactureras del 4,3% promedio anual, que afectó su desempeño global.

Ahora bien, al desagregar este resultado por grupos de contribuyentes, el SII reportó que se observan resultados mixtos. Las micro y pequeñas empresas presentan una leve disminución en la declaración del impuesto de primera categoría, de unos US$ 12 millones con lo que la mayor parte de la disminución de este impuesto se produce en el régimen semiintegrado, que registra una disminución de US$ 1.615 millones.

Mencionan que en el impuesto específico a la actividad minera presenta una caída de 18,4% real, equivalente a US$ 128 millones. Esta disminución es consistente con los principales parámetros del sector, como las ya mencionadas caídas en el precio de metales importantes, como el cobre y el litio, en 3,6%5 y 3,6% respectivamente, en el promedio anual 2023 respecto al 2022.

Por su parte, el impuesto global complementario presentó un aumento de 2,9%, equivalentes a US$ 42 millones. Si bien, en el SII explican que “prácticamente todos los tipos de ingresos se incrementan, se destacan la declaración de sueldos, capitales mobiliarios y el código 955 que considera, entre otros, las rentas por arrendamiento”.

A nivel individual, puntualizan que “los mayores incrementos en impuesto se producen en contribuyentes que registran un importante aumento en los retiros y dividendos percibidos”.

Sobre el impuesto adicional a las empresas del Estado, en esta Operación Renta presenta un aumento de 48,8%, equivalentes a US$ 202 millones, en línea con el incremento de los ingresos declarados por este grupo de contribuyentes.

05 Junio 2024 Entrevista a Hernan Frigolett, Director del Servicio de Impuestos Internos (SII). Foto: Andres Perez

Balance declaraciones

En cuanto al balance de este proceso, el SII indicó que un total de 4.689.468 contribuyentes presentó su declaración de impuestos, lo que se traduce en un 1,3% más que en 2023. Del total, de las declaraciones recibidas, 3.207.617 corresponden a personas y 1.481.851 a empresas.

De acuerdo al SII, finalizado el proceso de este año, solo un 11,6% del total de declaraciones recibidas resultó observada, “lo que confirma la tendencia de los últimos años en que se ve una disminución sostenida de la cantidad de declaraciones observadas”. Así se pasó de 574.003 en 2022, a 546.246, en 2024, lo que equivale a una disminución, en estos 3 años, del 5%.

Ahora bien, si se revisa sólo las declaraciones presentadas por personas, las observadas llegaron en este periodo a 281.712, lo que representa un 8,8% del total de este tipo de declaraciones. En el caso de empresas, las declaraciones observadas este año llegaron a 264.534, lo que equivale al 17,9% del total de este segmento.

Para el SII, estos resultados “se relacionan con un mayor uso de las herramientas de facilitación que el Servicio ofrece a los contribuyentes, tales como asistentes de declaración para las Declaraciones juradas más masivas que deben presentar según su tipo de régimen y propuestas de declaración que se construyen automáticamente con la información disponible en el Servicio.

En ese sentido, el SII mencionó que durante 2024, “la cantidad de declaraciones juradas recibidas aumentó en un 17% respecto de 2023, y el uso de los asistentes, en promedio, también aumentó, pasando de un 58,3% en 2023, a 63,4% este año”.

Del total de declaraciones de Renta recibidas, 798.605 corresponden a declaraciones calzadas, es decir, sin pago ni devolución (8,5% más que en 2023); 3.135.427 a declaraciones con devolución (6,5% menos que en 2023), y 755.436 a declaraciones con pago (39,8% superior a 2023).

Asimismo, del total de declaraciones que solicitan devolución, 767.287 corresponden a empresas (-3,39% comparado con 2023) y 2.368.140 a personas (-7,43% respecto a 2023), por un monto total de $5,4 billones.

Sobre las declaraciones asociadas al pago de los préstamos solidarios 2020 y 2021, como los montos pagados, el SII informó que se mantienen una tendencia al alza, en los últimos 3 años, pasando de 537.175 declaraciones asociadas al pago del préstamo en 2022, cuando correspondió el pago de la primera cuota del préstamo 2020 (10%), a 687.121 declaraciones este año, cuando correspondió el pago de la tercera cuota del préstamo 2020 (30%) y la segunda del préstamo 2021 (30%).

El director del SII, Hernán Frigolett, destacó que “los resultados logrados en la Operación Renta 2024 son clave y confirman que se trata de un proceso consolidado, ya que permiten al Servicio contar con mayor cantidad de información y de mejor calidad, lo que se relaciona directamente con una construcción más óptima de las propuestas de Declaración de Renta y menores errores al momento de declarar”.