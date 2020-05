La búsqueda de liquidez de instituciones financieras no bancarias (IFNB) continúa, esto en momentos en que Corfo está en proceso de levantar un fondo con garantías para ir en ayuda de este sector que atiende a las pymes. Pero más allá de las entidades que ya han salido a manifestarse, como los factoring, leasing, cooperativas, cajas de compensación y fintech, también hay otras firmas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria.

Se trata de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), instituciones que tienen como objetivo facilitar el acceso a créditos para las pymes, pues actúan como intermediarias otorgando certificados de fianza, es decir, funcionan como un aval de las pymes, las cuales obtienen recursos principalmente de fondos de inversión.

Hoy las SGR tienen cerca de 20.000 clientes, y más del 70% de sus operaciones se cursan con IFNB, pero necesitan liquidez “tanto para las SGR como para los acreedores de la industria que otorgan los créditos a las pymes, que hoy son fundamentalmente fondos de inversión”, comenta Claudia Cañete Chang, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Garantía Recíproca (Asigar).

En ese sentido, explica que las SGR respaldan créditos de las pymes, y si un cliente no puede seguir pagando el préstamo, son las SGR las que pagan la deuda al acreedor, y luego buscan recuperar ese siniestro que se encuentra fundamentalmente respaldado por hipotecas. “Es decir, las SGR necesitan sostener los descalces que se generan entre el pago a los acreedores cuando ocurre un siniestro, y el recupero de las contragarantías con las cuales cuenta para respaldar dichas operaciones. En el escenario actual, que se suma al problema de liquidez que se generó en octubre con el estallido social, la liquidación de hipotecas se ha ralentizado, generando descalces mayores a los normales, esto implica que las SGR tardarán más en recuperar y liquidar las hipotecas y garantías”, detalla.

Por lo tanto, Cañete dice que “tenemos dos preocupaciones: contar en el más breve plazo con liquidez para cubrir los descalces que se están generando, y que los acreedores, que trabajan con SGR, puedan acceder a mayor liquidez para poder atender la mayor demanda de pymes que no son atendidas por la banca”.

Según la última información disponible, existían nueve SGR operando en los programas de Corfo a septiembre de 2019, donde el flujo total de certificados de fianza cursados alcanzaba cerca de US$3.893 millones.

La ejecutiva cuenta que dado el aumento del riesgo en las pymes, se les ha hecho más complejo encontrar capital para nuevas operaciones, pero mantienen los recursos para operaciones vigentes.

“Es importante señalar que los acreedores (principalmente son fondos de inversión) de la industria de SGR han trabajado en estrecha colaboración con nuestros asociados para atender los requerimientos de las carteras vigentes y eso es muy valorable, pero se requiere una inyección de liquidez adicional importante para que ellos también puedan, a su vez, inyectar más en las pymes que no son ni serán atendidas por la banca”, comenta Cañete.

Es así como la ejecutiva explica que el número de operaciones y clientes de la industria “han disminuido notoriamente (...) Es importante resaltar que podríamos aumentar colocaciones. No hay un problema de demanda de pymes, muy por el contrario, hay una demanda importante de pymes viables, que requieren apoyo en capital de trabajo y que no son atendidas por la banca, y a quienes no podemos atender si no mejora la liquidez para nuestros acreedores y para las mismas SGR”.

Cañete agrega que “es absolutamente necesario que el gobierno entregue ayuda, y urgente, a las pymes que no se financian con la banca (...) Lo que necesitamos hoy, y lo que necesita la industria no bancaria de acreedores de pymes, es inyección de liquidez urgente, por ejemplo, en la línea de las propuestas que han salido en la prensa respecto a posibles fondos para créditos de largo plazo con garantía del Estado”.P