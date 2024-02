“Otro Legado del Presidente Piñera”

Uno de los hitos del gran legado del Presidente Piñera en la transformación de las telecomunicaciones en Chile.

Tuve el honor de acompañar al Presidente Piñera en su primer gobierno, como subsecretario de Telecomunicaciones. Asumimos, pocos días después de la catástrofe del terremoto del 2010.

El primer día de trabajo nos dijo: no quiero que mi gobierno solo sea recordado por el terremoto y su reconstrucción, sino también por la modernización que requiere Chile en forma urgente. Así es que, desde ahora en adelante, vamos a trabajar en dos planos, la reconstrucción de Chile, y ejecutar nuestro programa de gobierno; por lo tanto, tengan dos programas de trabajo y controlemos su cumplimiento. Eso es orientación a la acción.

El apoyo irrestricto y respaldo político al programa de trabajo de telecomunicaciones fue total. Transformamos el modelo organizacional del mercado de las telecomunicaciones con un solo objetivo; mayor competencia, mejores precios, y mayor calidad de servicio para todos los chilenos. Son innumerables las leyes y cambios que se realizaron; por ejemplo, término de la larga distancia nacional pasando a lo que él denominó todo Chile a precio de llamada local, se estandarizaron las numeraciones telefónicas terminando con las asimetrías que afectaban a las regiones, se implementó el sistema de alerta temprana, se reformaron las exigencias para todas las redes de telecomunicaciones, y en especial se implementó sistemas de redes de emergencia redundantes que funcionan hasta el día de hoy.

Pero, una de las políticas más relevantes fue la portabilidad numérica para todos los teléfonos móviles y fijos. De la cual fue su principal promotor.

Recuerdo cuando llegué a Subtel pregunté en qué situación estaba esta política pública, me informaron que llevaban varios años trabajando en comisiones y no se avanzaba, porque había una gran reticencia de las empresas para ejecutarla. En la reunión periódica que cada ministerio teníamos con el Presidente (las famosas bilaterales) me preguntó que avances tenía al respecto. Le dije, que había un juego de sumatoria cero entre las empresas, las empresas móviles querían portabilidad total, y las empresas de telefonía fija decían que era imposible, ya que en las redes más antiguas no se podía implementar, a lo cual el presidente me responde, ¿se supone que tenemos un Subsecretario que sabe de telecomunicaciones, cierto?, entonces resuélvalo.

La oportunidad se dio a los pocos días. Viene a Chile César Alierta Presidente de Telefónica de España, para anunciar planes de inversión en fibra óptica para los siguientes cuatro años, por un monto de más de US$2.500 millones. Me expresaron su interés de reunirse con el Presidente, lo cual le fue informado, haciéndole ver la relevancia de este anuncio. El Presidente me da su ok, pero con la condición que nos apoyen con la portabilidad numérica.

En la reunión después de conversaciones respecto a los planes de inversión, sorprende a César Alierta diciéndole que necesitaba pedirles un favor, que apoyen al subsecretario a sacar adelante la portabilidad numérica, porque si no lo tendría que cambiar. ¿Me imagino que Uds no quieren eso, cierto? Este hecho simplificó enormemente la aprobación de la ley de portabilidad numérica a mediados del 2010, la cual fue aprobada por unanimidad en menos de 3 meses, y se ejecutó en el plazo de 18 meses.

Ese era el estilo de liderazgo del Presidente Sebastián Piñera. La portabilidad numérica resultó ser una de las políticas públicas más exitosa de su primer gobierno, lo que ha beneficiado a miles de chilenos y fue pionera en Latinoamérica. Una forma de honrar su legado, sería que el Congreso apruebe la ley de portabilidad de Internet, que beneficiaría a todos los usuarios de servicio de telecomunicaciones.

Querido Presidente… Hasta Siempre.

El autor es exsubsecretario de Telecomunicaciones 2010-2014