Parque Arauco reporta caída en sus ganancias, pese a alza de ingresos en el primer semestre

Comenzó la temporada de resultados financieros de las empresas que operan en Chile. Este jueves, Parque Arauco informó ganancias por $29.933 millones en el primer semestre de 2023, lo que representa un retroceso de 42,9% en relación al mismo lapso de 2022.

De manera trimestral, en tanto, la compañía anotó utilidades por $15.500 millones entre abril y junio, lo que significa una baja de 66,3% con respecto al cuarto trimestre del año pasado.

Al respecto, en su análisis razonado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la empresa explicó que en junio de 2022, debido a las condiciones macroeconómicas y la política de “fair value”, se revalorizaron las propiedades de inversión de la compañía y de las empresas relacionadas. Lo anterior, dijo, generó efectos positivos de $52.239 millones en otros ingresos por función, $12 .933 millones en participación empresas relacionadas, y efectos negativos de $12 .350 millones en gasto por impuestos diferidos.

Y agregó: “este año no se dieron las circunstancias extraordinarias del segundo trimestre del año anterior, por lo que no se revalorizaron las propiedades de inversión. Al igual que en años anteriores en los que no han existido circunstancias extraordinarias, el ejercicio de revalorización (fair value ) se llevará a cabo durante el último trimestre del año. Esto produce una disminución significativa de la línea otros ingresos por función, parcialmente compensada por una disminución en el gasto por impuestos diferidos, afectando en su conjunto negativamente a la utilidad total del trimestre”.

Sin considerar los efectos de revalorización, sostuvo la compañía, la utilidad del segundo trimestre de 2022 $4.504 millones, por lo cual, comparativamente, la utilidad total del segundo trimestre se habría incrementado un 327% respecto al mismo trimestre del año anterior.

En tanto, con respecto a las ventas, la empresa reportó ingresos por $118.728 millones entre enero y junio pasado, esto es un aumento de 14,5% en doce meses. En el trimestre la compañía logró una facturación de $60.774 millones un 12,1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos trimestrales estuvieron impulsados, dijo la firma, por un aumento en Chile de 17,8%, 3,7% en Perú y 5,5% en Colombia. “En moneda local, vemos un buen desempeño de los ingresos en los tres países donde operamos, impulsado por los mejores ingresos de Parque Alegra, barranquilla, actualmente en proceso de estabilización”.

Por su parte, la ocupación de los centros comerciales durante el segundo trimestre alcanzó un 95,8% a nivel consolidado, alcanzando su máximo valor en los últimos diez años de operación. Esto se debe principalmente al aumento en ocupación de Parque Alegra, dijo la empresa, que en este trimestre llegó a 80,6%. Por su parte, Chile y Perú tuvieron aumentos de 1,5 puntos porcentuales y 0,6 respectivamente.

Las ventas de locatarios del período, no obstante, mostraron una disminución de 2% respecto al mismo trimestre del año anterior. “Sin embargo, para locatarios de mediano y pequeño tamaño, que representan alrededor de un 80% de nuestros ingresos, vemos cifras positivas”.

En el trimestre, la empresa además inició más de 50 nuevos contratos, los cuales representan cerca de 6.000 m² y que ya se encuentran operando o en habilitación.