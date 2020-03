Pese a escepticismo por impacto del coronavirus, Musk dona ventiladores en medida heroica

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla Inc. y escéptico abierto sobre la gravedad del brote de coronavirus, donó más de 1.000 ventiladores a funcionarios en Los Ángeles para satisfacer la demanda a medida que la pandemia se agrava.

El multimillonario dijo en un tuit que ayudó a adquirir 1.255 de estas máquinas de China la semana pasada y se encargó de su envío aéreo a Los Ángeles. Agradeció al personal de Tesla y a los funcionarios de aduanas en China y Los Ángeles por su ayuda.

Yup, China had an oversupply, so we bought 1255 FDA-approved ResMed, Philips & Medtronic ventilators on Friday night & airshipped them to LA. If you want a free ventilator installed, please let us know!

"Les dije hace unos días que Elon Musk probablemente tendría 1.000 ventiladores esta semana", comentó Gavin Newsom, gobernador de California, a periodistas en una sesión informativa el lunes. "Llegaron a Los Ángeles y Elon Musk ya está trabajando con la asociación de hospitales y otros para sacar esos ventiladores en tiempo real. Es un esfuerzo heroico".

La medida de Musk se da después de haber tuiteado desdeñosamente sobre si habrá escasez de ventiladores. El empresario también calificó el pánico que rodea el brote de "tonto" y dijo que los niños son "esencialmente inmunes" pesar a evidencia que revela que puede ser grave para algunos niños.

La fortuna de Musk se ha visto afectada por la propagación del coronavirus. Su patrimonio neto aumentó a aproximadamente US$45.000 millones en febrero, pero se ha reducido a US$27.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, una clasificación de las 500 personas más ricas del mundo.

Tesla ahora se une a General Motors Co. para proporcionar ventiladores después de que un cliente de Tesla insistió en que cambiara el propósito de la fábrica de Tesla para producir las máquinas.

Newsom dijo que seis compañías de California han ofrecido sus instalaciones para fabricar batas y está en conversación con otros 25 proveedores que desean comenzar con la impresión 3D de mascarillas para los trabajadores de la salud.

Los modelos actualizados pronostican que al estado le faltan 50.000 camas de hospital para satisfacer las necesidades a medida que se extiende la pandemia, dijo el gobernador. Para los trabajadores de la salud que atenderán esas camas adicionales, Newsom dijo que el estado está buscando adquirir 1.000 millones de guantes y más de 500 millones de tapabocas.

“Así es, no es un error tipográfico”, dijo Newsom.