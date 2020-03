Piñera por posibilidad de nacionalizar compañías: “No usemos una crisis sanitaria, de la magnitud del coronavirus, para tratar de imponer ideologías”

El presidente Sebastián Piñera le cerró la puerta a la idea de nacionalizar grandes empresas que hoy sufren un duro golpe económico. Esto último, producto de las distintas medidas que se han tomado por parte de las autoridades y de forma voluntaria de las personas para detener la propagación del coronavirus (Covid-19), tanto en Chile como en el mundo.

En entrevista con CNN y Chilevisión, el mandatario, al ser consultado sobre la opción de ir en rescate de algunas compañías, dijo que “no usemos una crisis sanitaria, de la magnitud del coronavirus, para tratar de imponer ideologías. La preocupación mía, como presidente, es primero la salud y la vida de los chilenos; segundo es que estén abastecidos; y tercero proteger los empleos, las fuentes de trabajo y los ingresos de los trabajadores”.

En esa línea, el presidente, al ser consultado sobre las empresas que viven un mal pasar, comentó que “hemos hablado con los bancos para que tengan flexibilidad” y sobre el accionar del gobierno, apuntó que “el Estado está haciendo muchas cosas por las pymes. Una cosa es la que hacen lo bancos, y le hemos pedidos, y hemos avanzado mucho, para que den facilidades de pago”.

Sin embargo, Piñera reiteró a lo largo de la entrevista y al volver ser consultado por una posible ayuda a grandes empresas, que “tenemos que preocuparnos de los ingresos de los trabajadores, (...) de que las pymes, el almacén, el taller y la peluquería, entre otros, porque muchas de ellas están sin ventas”.

Dictamen de la DT

Sobre el reciente y comentado dictamen de la Dirección del Trabajo que aborda la relación laboral en medio de la crisis sanitaria, Piñera comentó que “lo único que hizo fue aplicar la ley, este mismo dictamen se ha hecho muchas veces en caso de fuerza mayor, en los gobiernos que nos antecedieron a nosotros” y destacó que bajo el contexto actual “la ley dice que se suspende la relación laboral (...) y por eso enviamos un proyecto al Congreso que establece, que cuando se suspende la relación laboral, porque las personas que no pueden trabajar, estas no se queden sin ingresos, sino que tengan todos los beneficios que establece el seguro de desempleo”.

Ante este escenario, Piñera pidió al Congreso aprobar el proyecto del bono por Covid-19, la iniciativa que permite que cuando se tenga la relación laboral suspendida por fuerza mayor, el trabajador no se queden sin ingresos y tengan acceso a los beneficios de seguro del empleo y ,finalmente, dar luz verde al proyecto de flexibilidad laboral, “que paga la mitad del sueldo y el Estado aporta un 25% adicional, para que ese trabajador reciba el 75% de su sueldo, si trabaja solo media jornada (en medio de la crisis sanitaria)”, explicó el presidente.

Sobre si queda alguien fuera de los beneficios y que esté afectado económicamente por la crisis sanitaria, como los trabajadores independientes o informales, Piñera comentó que “extendimos el bono para que no fueran solo los que tradicionalmente reciben este tipo de beneficios y podamos llegar a personas que no tiene una relación laboral de dependencia y por lo tanto no tienen acceso al seguro de desempleo”.