Por primera vez cuatro mujeres encabezan el ranking de reputación digital de líderes empresariales

La emprendedora y empresaria Alejandra Mustakis es quien lidera el ranking, siendo la líder empresarial que mayor notoriedad tiene en las conversaciones digitales a nivel nacional. Le siguen Gloria Maldonado, directora de ENAP y Correos Chile; Bernardita Mazo, gerente Sr. de Comunicaciones & PR de Mercado Libre, Mercado Pago y Portal Inmobiliario, y Marcela Puntí, directora de Asuntos Corporativos de la Asociación Chilena de Energía Solar.

El ranking realizado por INC Consultores e IPSOS se construyó en base a la percepción de la gestión de cada líder empresarial. Este estudio tomó como muestra 60 ejecutivos corporativos con mayor número de menciones en las plataformas de X y LinkedIn, además de las apariciones que tenían en noticias digitales. Se analizaron más de 43.134 conversaciones digitales entre abril y junio de 2024.

Los resultados de este estudio están dados por la percepción que se tiene de cada líder, según los indicadores de “Notoriedad”, “Notabilidad” y “Gestión de LinkedIn”. En base a eso, se construye una escala de 1 a 7 en cada indicador.

“La reputación empresarial no es solo un activo intangible de valor estratégico para el éxito de las organizaciones; es un pilar fundamental para la prosperidad de las sociedades. Cuando las empresas y sus líderes actúan con integridad, transparencia y un enfoque en la sostenibilidad, se convierten en motores de cambio positivo, generando no solo beneficios económicos, sino también un valor social y medioambiental duradero”, explica Diego Fuentes, Co Founder de INC Consultores. “En tiempos de transformaciones estructurales, el rol de los líderes corporativos es crucial, ya que representan a sus organizaciones ante la ciudadanía”, agrega.

En este estudio por primera vez se encuestó a 70 referentes de las áreas de sostenibilidad, asuntos corporativos y comunicaciones, para profundizar en las expectativas del entorno corporativo respecto de los líderes.

Entre los atributos más valorados por los encuestados para un liderazgo corporativo fueron destacados, en primer lugar, la honestidad y transparencia, seguidos de la capacidad de empatía y escucha y, en tercer lugar, la credibilidad. A su vez, una amplia mayoría opina que las prioridades deben estar alineadas con los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

El Observatorio Reputacional de INC Consultores lleva más de 23 años estudiando la reputación de las organizaciones en Chile y cuatro años midiendo la reputación digital de los líderes, con la intención de promover el desarrollo sostenible y las buenas prácticas reputacionales en el país.

Aumento de la presencia de mujeres

Este es el primer año con una gran presencia de mujeres en los nombres que encabezan el listado. En el ranking de 2023 solo había dos mujeres en el Top 20 y ninguna en las primeras 10. Esa era una tendencia que se había repetido el año anterior.

“Si bien este año vemos como una buena noticia que hayan entrado más mujeres a los primeros lugares, existe una deuda en la gestión de espacios tan estratégicos como LinkedIn, indicador que este año presentó una baja relevante. Es importante recordar que este espacio hoy reúne no solo a los pares del entorno empresarial, sino también a las personas en su rol de ciudadanos, quienes están constantemente evaluando el quehacer corporativo de la organización y su reputación”, señala Diego Fuentes.