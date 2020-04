Precio del petróleo experimenta un fuerte retroceso por las preocupaciones en torno al exceso de suministro

El crudo se desplomaba el miércoles en camino a los US$ 28 por barril, presionado por reportes de un persistente exceso de suministros y un colapso de la demanda por los cierres mundiales para frenar la pandemia del coronavirus, así como una falta de compras coordinadas para almacenamiento estratégico.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) vaticinó el miércoles un declive de 29 millones de barriles por día (bpd) en la demanda petrolera en abril, hasta niveles no vistos en 25 años, y dijo que ningún recorte de producción podría contrarrestar por completo los desplomes que enfrenta el mercado en el corto plazo.

A las 1134 GMT, el referencial internacional Brent perdía US$ 1,18, o 4%, a US$ 28,42 el barril, borrando las ganancias previas. Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedía 43 centavos, o un 2,1%, a US$ 19,68 el barril.

Los precios del crudo se han hundido este año, tocando un mínimo de 18 años de US$ 21,65 el barril el 30 de marzo. La caída de los precios y la demanda ha obligado a los productores mundiales a pactar reducciones sin precedentes en el bombeo.

Funcionarios y fuentes de la OPEP+ -integrada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y un grupo de aliados liderado por Rusia- indicaron que la AIE, el guardián energético de las naciones más industrializadas del mundo, podría intentar impulsar el acuerdo anunciando compras de varios millones de barriles de crudo para almacenar.

No obstante, hasta el miércoles no se habían materializado tales compras. Algunos analistas dijeron que esperan una mayor presión bajista en el mercado sin una recuperación de la demanda.

"La lenta implementación del acuerdo, el riesgo de incumplimiento y el compromiso poco firme de otros podría hacer que el mercado siga bajo presión hasta que la pandemia afloje y pueda recuperarse la demanda de combustible", dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

El grupo de la industria Instituto Americano del Petróleo (API) dijo el martes que los inventarios de crudo de Estados Unidos subieron en 13,1 millones de barriles en la semana acabada el 10 de abril, lo que se compara con expectativas de los analistas de un alza de 11,7 millones de barriles. Los datos oficiales del gobierno se conocerán más tarde el miércoles.