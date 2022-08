Presidente de Codelco defiende cierre de Ventanas ante Cámara de Diputados: “No fue una decisión improvisada”

Este miércoles se llevó a cabo una sesión especial en la Cámara de Diputados, con el fin de discutir cómo se abordará la decisión del cierre de la División Ventanas de Codelco. En la instancia, el presidente de la cuprífera, Máximo Pacheco, defendió tanto la decisión del directorio de iniciar el proceso de cierre de la fundición como el proyecto de ley ingresado por el gobierno la semana pasada.

Este último modifica la Ley N°19.993 y busca permitir que el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería de Enami pueda realizarse por Codelco en instalaciones distintas a las de la operación ubicada en Puchuncaví.

En la instancia, el presidente de la estatal dedicó gran parte de su intervención a defender la decisión del directorio. “Es muy duro escuchar que como empresa -la más grande del país, la más importante del país, la productora número uno de cobre en el mundo- improvisamos”, aseguró frente a las críticas de diversos parlamentarios que aseguraron que ha habido poca planificación en el proceso por parte de la estatal.

Pacheco fue enfático en recordar que desde 2011, tras la intoxicación en la escuela La Greda, “nunca se ha dejado de apuntar con el dedo a Codelco. Por eso, tras un peak de dióxido de azufre en junio, y que generó una situación de emergencia que nos obligó inmediatamente a reaccionar, parando la planta para anticipar una mantención. Luego, cité a una sesión extraordinaria de directorio, en la que se recolectaron los antecedentes de los últimos once años”.

El presidente de la cuprífera reiteró que la definición tomada por el directorio autónomo, había que consultarla también con el gobierno, “porque una vez tomada la decisión, se debía venir a este parlamento a cambiar la ley para fundir los minerales, ya no en Ventanas, sino que en cualquiera de nuestras fundiciones”.

Pacheco señaló además que este proceso “ha tenido consistencia y planificación, si no, no se entiende que ya tengamos un documento firmado por diez dirigentes de los dos sindicatos de Ventanas, que concordaron con la administración un proceso de reconversión con empleabilidad, y que el acuerdo haya sido recibido con aplausos por los trabajadores y trabajadoras”.

De este modo, Pacheco respondió a las dudas planteadas por algunos diputados, asegurando que ésta “no fue una decisión improvisada, sino que viene analizándose desde hace casi una década”. En este contexto, la aprobación del directorio el 17 de junio fue catalogada por Pacheco como un “día histórico para la minería verde”.

Así, el presidente de Codelco solicitó a los parlamentarios que “es muy importante que se diga que este proceso ha tenido consistencia y planificación”.

En tanto, sobre el proyecto de ley, Pacheco aseguró que “tiene cero impacto para los pequeños y medianos mineros, a quienes les hemos asegurado que su mineral seguirá siendo enviado a Ventanas, donde se mantendrá el poder de compra, por lo que no habrá diferencia en los costos logísticos y le devolveremos cobre metálico. Eso no es improvisación. Eso indica que cuando tenemos que tomar decisiones dolorosas como éstas, lo hacemos bien y no improvisamos”.