Presidente de Conapyme afirma que la informalidad y la inseguridad son los principales problemas de las pymes

“Las pymes formales, dispuestas a cumplir con todas las obligaciones, incluido en eso los impuestos, están en desventaja”, sostuvo el presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Héctor Sándoval, en un nuevo Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana empresa de Chile (Enape).

Seguridad, formalidad y reactivación fue la temática en la que se centró el evento, donde estuvieron presentes autoridades como el subsecretario del Interior, Luis Cordero, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner y los diputados Víctor Pino, Miguel Mellado, Eduardo Durán y Alberto Undurraga.

“Necesitamos urgente medida reales que nos permitan vivir con más tranquilidad”, comentó el presidente de Conapyme, tras indicar que “ya nos acostumbramos a que no podemos salir de nuestros hogares después que se entra al sol. Tan complicado que los restaurantes, el comercio, el transporte, saben que su jornada de trabajo disminuyó y disminuyó porque nadie está dispuesto a arriesgar su vida o su integrada integridad física para salir, y en eso están las pymes”.

Sandoval tomó un tiempo para abordar la situación del mercado informal, donde indicó que “nadie se pregunta de dónde salen las mercaderías que ellos venden y qué coincidencia que todos vendan casi lo mismo. Qué coincidencia que todos tengan toldos azules”.

Ante la informalidad es que Sandoval explicó la desventaja de las pymes. “Y qué hacen nuestros colegas formales pagando impuestos pagando electricidad, pagando arriendo, y no pueden llegar a vender al precio que venden los informales porque no cumplen con ninguna obligación y con ninguna normativa y tampoco vemos un ataque real a esa situación. Por lo tanto urgen fiscalizaciones efectivas, urge tomar medidas que impidan que esto se vaya masificando y que impidan que esto sea parte de la normalidad”, expresó.

El presidente de Conapyme asumió que este año se lograron avances, como en el proyecto de ley de permisos sectoriales, pero que aún hay pendientes. “Permite mirar y buscar una salida administrativa a las históricas deudas prescritas. Permitir bajar la tasa prohibitiva que tenían estas deudas, que llegaba al 18% anual. Ni el mayor usurero del país cobraba esas tasas, pero el Estado de Chile sí las cobraba”, expresó para solicitar medidas claras y alcanzables.

Asimismo, señaló que “una de las interrogantes que tienen las pymes de este país es cuál va a ser la tasa impositiva de las PYME el próximo año. Tuvimos el 10% el 12,5% y hoy las pymes exigen que sí continué siendo de 12,5% la tasa impositiva y no a subirla en valores prohibitivos que no va a estar en condiciones de cumplir”.

En tanto, comentó que “siempre escuchamos muchos anuncios, y que vamos a solucionar muchos problemas, y que el presupuesto lo vamos a estirar tanto que nos va a permitir inclusive pagar deudas históricas que pueden ser muy legítimas. Pero el tema, ¿tenemos los recursos para eso?”.

A lo anterior, añadió que “sabemos que hay muchas carencias en el país, sabemos que hay muchos hospitales que no se pueden hoy día financiar y funcionar normalmente. Sabemos que las pensiones necesitan ser un poco más altas, pero primero cuadremos la caja, y después realicemos estos anuncios rimbombantes que finalmente esa ilusión se transforma en una frustración y gran parte de las pymes terminan pagando la cuenta”.

Así, Sandoval hizo un llamado a no hacer anuncios sobre materias que no son capaces de financiar, ya que “la única forma de financiar es buscar alguna fórmula de aumentar los tributos. Y aquí se debe actuar con mucha con mucha responsabilidad. Ilusionamos a medio mundo”.

En la instancia, también abordó medidas como la Ley Karin, la de Conciliación Laboral y Familiar y la Ley de 40 horas, para cuestionar si realmente hay una preocupación para capacitar a las pymes. “Lo mínimo que se tiene que hacer es capacitarnos sobre estas materias, y no solo llegar con el garrote a sancionar cuando no estamos cumpliendo con materias que desconocemos”.

De igual manera, el presidente de Conapyme hizo un llamado a las autoridades al diálogo y exigió que incluyan a las pymes en esas conversaciones, además de solicitar más capacitación y herramientas. “El Ministerio de Hacienda fue quien nos escuchó para sacar adelante la ley del FOGAPE, el Ministerio de Hacienda fue tiene estuvo dispuesto a sentarse a la mesa con nosotros para abordar distintas materias y hoy día estamos discutiendo ahí el pago a 30 días y estamos agilizando ahí la famosa permisología, que es muy compleja y que se tiene que agilizar”, reconoció el presidente de Conapyme.

En tanto, Sandoval también pidió dirigir la conversación hacia las energías limpias, la electromovilidad y sobre los incentivos para la reforestación del país, esto, desde las pymes de la madera, y agregó que “tampoco nos vamos a ir tranquilos si no logramos durante esta jornada algunas luces de cómo vamos a reducir la informalidad. Y tampoco nos vamos a ir tranquilos, si no tenemos claridad, cómo vamos a tener una reactivación económica efectiva y finalmente cómo podemos asegurar un crecimiento sostenible”.