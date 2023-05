Presidente de las aseguradoras: propuesta del gobierno que crea nueva modalidad en Fonasa “tiene importantes problemas técnicos”

La cena anual de la industria aseguradora se realizó este jueves en el Hotel W, donde el presidente de la Asociación de Aseguradores, Alejandro Alzérreca, dio a conocer por primera vez la postura del gremio respecto a la crisis por la que atraviesan las isapres, y a la ley corta que ingresó el gobierno, donde hizo una crítica a la propuesta del Ejecutivo que apunta a crear una nueva modalidad de Fonasa donde se espera que las aseguradoras acudan a licitaciones.

Fue el último tema del que habló en su discurso. “No puedo dejar de referirme a la crisis que atraviesa el sistema de financiamiento de la salud privada en nuestro país”, comenzó diciendo sobre dicho asunto. Continuó manifestando que este “no es un problema que se limita a las isapres, porque las medidas que se adopten no solo impactarán directamente a los cerca de 3 millones de personas que están en el sistema privado, sino también a todos los afiliados a Fonasa, y es este efecto en tantos millones de personas lo que debiera ocuparnos”.

Bajo este escenario, mencionó que “la inminente desaparición del sistema privado producirá una drástica caída en la cobertura de sus afiliados, quienes entrarán a engrosar las ya insostenibles listas de espera en el sistema público”. Por eso, afirmó: “Nos preocupa también que la potencial insolvencia del sistema privado tenga efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario completo. La búsqueda de una solución a la crisis que estamos enfrentando dista mucho de ser un salvataje a las isapres”.

El ejecutivo recordó que por varios años se han debatido reformas a los sistemas privado y público de salud, pero dijo que no ha ocurrido nada. Alzérreca señaló que “la solución no radica en eliminar el sistema privado, sino en mejorarlo y fortalecerlo en beneficio de todos”. “El concepto de mutualidad está en la esencia de la actividad aseguradora. Tenemos un claro entendimiento de lo que se necesita para diseñar y hacer funcionar un seguro adecuado. Por ello, lamentamos que en esta ley corta no se haya buscado apoyo ni se hayan intercambiado opiniones previas con nuestro gremio”, apuntó.

Aún más, agregó que “la propuesta presentada para una Cobertura Complementaria en Fonasa tiene importantes problemas técnicos, que no es el momento de profundizar. Sin embargo, quiero expresar una vez más nuestra disposición para aportar con conocimiento técnico en todas las instancias necesarias”.