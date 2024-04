Presidente de Santander Chile afirma que para resolver las demandas se debe retomar la senda de expansión económica

En el marco de la junta de accionistas que se llevó a cabo este miércoles, Santander Chile aprobó la propuesta de dividendo, destacó los hitos en 2023, y reforzó el compromiso de la entidad con nuestro país.

En la junta se dio el visto bueno a repartir el equivalente al 70% de las utilidades de 2023, ascendente a la suma de $ 347.482.760.661, la cual corresponde a un dividendo de $ 1,84393687 por cada acción, según detalló el banco en un comunicado.

“La acción del Banco ha tenido un desempeño excelente, siendo la del sistema financiero que más se ha revalorizado (35,8% incluyendo dividendos) frente al mercado (17,8% del IPSA). Esto refleja nuestra posición sólida y las perspectivas de generación de valor futuro”, dijo , Román Blanco, gerente general y country head de Santander Chile.

Asimismo, destacó la cuenta Más Lucas, y señaló que “a través de una cuenta vista y de ahorro, las personas pueden acceder a los beneficios de la bancarización, facilitando así sus transacciones diarias. Hoy es uno de los productos más significativos de Santander y ha permitido captar más de 160.000 clientes desde su lanzamiento”.

Otro de los temas que abordó fue la consolidación de los Work/Café Expresso, y enfatizó el compromiso del banco con Chile.

“Prueba de la confianza en nuestra estrategia es que en 2023 anunciamos un plan de inversión por US$ 800 millones en infraestructura y tecnología de cara a 2026. En detalle, US$ 350 millones se destinarán al nuevo edificio corporativo, a través de Santander Investment, perteneciente a Grupo Santander; mientras que Santander Chile invertirá US$ 450 millones a iniciativas de tecnología y renovación de sucursales”, indicó.

Crecimiento económico

Otro tema que estuvo presente en la junta de accionistas, fue el del crecimiento económico. El presidente del directorio del banco, Claudio Melandri, dijo que para resolver los problemas es vital recuperar la senda de expansión.

“El retorno de los equilibrios macroeconómicos en 2024 reabrirá el debate en Chile sobre el potencial de crecimiento de largo plazo de la economía. Actualmente tenemos desafíos de productividad y de inversión para poder elevar el crecimiento tendencial del PIB. Este ha venido a la baja y se ubica entre 2% y 2,5%. Si como nación queremos resolver los problemas en educación, salud y otras razonables demandas, es muy necesario retomar una senda de expansión de nuestra economía. Sin crecimiento, no podremos alcanzar los objetivos que nos planteamos como país y limita la posibilidad de ampliar beneficios sociales”, sostuvo Melandri.

Hace unos días atrás, Blanco planteó en la memoria anual de la empresa, que “Chile tiene por delante el desafío de retomar la senda del crecimiento”.