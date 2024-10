Presupuesto 2025: ingresos fiscales, crisis hospitalaria, seguridad y educación, los temas que tensionarán la discusión en su recta final

El martes será una jornada trascendental para el avance del proyecto de ley de Presupuestos 2025. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expondrá ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos su análisis de los supuestos macroeconómicos y las proyecciones de ingresos que incluyó el Ministerio de Hacienda en el erario fiscal. Esto porque, pese a que tanto Hacienda como la Dirección de Presupuestos (Dipres) han argumentado las razones que fundamentan el alza de 8,5% y de 9,7% los ingresos tributarios, no han logrado convencer a la oposición.

Dada esta situación, es que la presentación del CFA cobra mayor relevancia, dicen los parlamentarios. A eso se agrega el uso que el gobierno le está dando al Fondo de Estabilidad Económica y Social (FEES) y el nivel de endeudamiento.

Durante octubre, la discusión del erario fiscal se ha desarrollado en las cinco subcomisiones de presupuestos. Cada una de ellas analiza distintas partidas y los recursos para los ministerios y servicios. En esta instancia se ven los primeros nudos y se acuerdan las primeras modificaciones. Una vez avanzada esa etapa, el debate se traslada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y para este año, ese debate comenzará el próximo 5 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 8 de noviembre.

Es en esa instancia donde se producen los principales cambios al presupuesto y se firman los tradicionales protocolos de acuerdo que permiten destrabar la discusión para que pueda cumplir con los plazos legales para su aprobación.

1 OCTUBRE 2024 EL MINISTRO DE HACIENDA, MARIO MARCEL Y LA DIRECTORA DE PRESUPUESTO, JAVIERA MARTINEZ, PRESENTAN PRESUPUESTO 2025. FOTO: DEDVI MISSENE

Por ello, ya los legisladores de oposición anticipan cuáles serán los temas que estarán en el debate en la Comisión Mixta. El senador UDI, Juan Antonio Coloma, afirma que “se desarrollará un debate importante de los supuestos que contiene este presupuesto. Hemos estado revisando y lo cierto es que los ingresos previsto por el Ejecutivo no coincide con otros indicadores. En los otros dos presupuestos los supuestos de ingresos ya han estado sobreestimada. Eso ha hecho que aumente la deuda o que se use el FEES de manera equívoca”. Para Coloma, en esta discusión se debe restringir y limitar el uso de esos fondos para cuando haya eventos de crisis económica y no dejarlo abierto paa cualquier situación.

Este debate se abrió luego que hace unas semanas Hacienda realizara un nuevo retiro por US$ 1.000 millones desde el FEES para apoyar el financiamiento del presupuesto en lo que resta del año. Ese retiro se suma a los efectuados en enero y junio, por US$ 800 millones y US$ 607 millones, respectivamente.

La senadora Ximena Rincón (Demócrata) refuerza esa visión: “La recaudación sin duda es un tema en el que no logramos tener claridad. Se apuró una reforma tributaria para darle un respiro a la mala gestión de los recursos fiscales y no seguir endeudándonos. Vemos que los ahorros en los fondos soberanos son cada vez más escasos y hacia 2029 seguirán cayendo. La deuda en sus niveles más altos y si a ello sumamos la dificultad de recaudación prometida, tenemos un escenario muy complejo para las finanzas públicas”.

Frank Sauerbaum, diputado RN, se suma a esa temática: “El principal cuestionamiento estará en la proyección de ingresos que tuvo el gobierno para este año que no se cumplirá y la del 2025 que no es compartida por la gran mayoría de los expertos, lo que llevará a que no se cumpla la meta fiscal autoimpuesta por el propio gobierno”.

El diputado Agustín Romero, (Republicano) también plantea que “las proyecciones de crecimiento siguen siendo un punto de discusión. Los expertos dicen que los US$1.200 millones que se recaudarán el próximo año (por el proyecto antievasión) están cada vez más en duda. Y eso es algo que se debe revisar y lo vamos a poner en discusión”.

Miguel Mellado, diputado RN, suma argumentos para este mismo tema: “Creemos importante que el Consejo Fiscal Autónomo se pronuncie sobre la determinación de los ingresos que proyecta el gobierno. Es demasiado optimista esta proyección de los ingresos”. Sobre este punto, Mellado añade que “si fuera 8,5% el alza de los ingresos, ¿por qué nos piden US$16 mil millones de endeudamiento más? Estamos haciendo agua con el endeudamiento. Nosotros no le vamos a permitir un mayor endeudamiento este año”.

Desde la DC, el diputado Ricardo Cifuentes, considera como “clave” la presentación que hará el CFA el próximo martes. “Es muy importante la presentación del CFA para determinar cómo Hacienda estima los ingresos y saber cuál será el impacto que tendrá en el presupuesto la ley de cumplimiento tributario. Queremos saber su opinión”.

21 OCTUBRE 2024 MINISTRA DE SALUD, XIMENA AGUILERA, DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO EN EL HEMICICLO DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

Los temas sectoriales

En cuanto a los recursos para las distintas partidas, los parlamentarios enumeran los principales temas que se deberán zanjar, ya sea a través de indicaciones o bien firmando protocolos de acuerdo con el Ejecutivo.

Entre los temas que se perfilan para llegar abiertos a la discusión en la Comisión Mixta está salud, educación y seguridad como temas transversales que mencionan los legisladores.

Jaime Naranjo (PS) sostiene que “los temas más complejos van hacer en el área de salud y educación”. Particularmente, dice que “el foco estará en el financiamiento de ambas carteras que han tenido los presupuestos de este año”. Naranjo tampoco ve que estará ausente “el tema del financiamiento de la seguridad pública”. A su vez García sostiene que el presupuesto de Salud será debatido, puesto que es “indispensable asegurarnos que estén los recursos para todo el año”.

Rincón también plantea que el debate en la Comisión Mixta se centrará en salud y educación. “En salud y educación gastamos más que nunca, pero estamos en mal nivel. Con hospitales que no llegan a fin de año, fallecidos que se acumulan en las listas de espera, entre otros problemas. No es por falta de recursos, sino por la incapacidad de gestión de esos recursos”. Asimismo, agrega que algo similar se ve “en educación, en donde cada año sube el presupuesto, pero las brechas educativas siguen creciendo. Al ver que el gobierno propone como solución la condonación del CAE, uno se pregunta si son conscientes de las reales propiedades educativas”.

Una mirada distinta entrega Boris Barrera, diputado PC, quien menciona que el lunes se verá educación en la subcomisión que él preside. Y, por lo mismo, espera que la discusión sea con buena disposición de parte de la oposición y que avance de manera “rápida”.

Carlos Bianchi, diputado Independiente comenta que “es altamente probable que por todo lo ocurrido en las últimas semanas y días políticamente podría producirse más desacuerdos y cuestionamientos especialmente en la discusión del Ministerio del Interior, y en materias de seguridad”.

Bianchi también acota que “en salud ya es posible ver que hay debate en el gasto e inversión”. Según explica se debe a que “tenemos un problema en las listas de espera que se deberían solucionar con más recursos. En educación tenemos el impacto del CAE que se consume gran parte de su prepuesto, sin dejar de mencionar el financiamiento a los Servicios Locales de Educación Pública, que siempre es complejo”.

El senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) dice que, en su subcomisión, se ha debatido bastante los recursos para la subsecretaria de Derechos Humanos, donde la oposición la rechazó. Y en salud el debate ha estado centrado fuertemente en la crisis de los hospitales, los recursos para redes asistenciales entre otros, que seguramente se trasladará a la discusión en la Comisión Mixta”.P