Pymes en desconfinamiento y el 10%: consejos para enfrentar este periodo

Hoy, en el inicio del desconfinamiento y frente a la posibilidad de retirar el 10% de los ahorros previsionales, muchos propietarios de pequeñas o medianas empresas se preguntan qué hacer. En ese contexto, RedCapital entrega recomendaciones para enfrentar este periodo y para hacer un buen uso de los recursos.

1.- Factor inversión para el 10% de los ahorros previsionales. Primero que todo, lo más importante es que los emprendedores tengan muy clara la diferencia entre gasto e inversión. La idea es que si utilizan ese dinero, sea en una inversión que les pueda generar ingresos futuros y, por ende, contribuyan a la viabilidad del negocio. No es recomendable en esta etapa, por ejemplo, remodelar los locales o realizar ampliaciones, el foco tiene que estar en inversiones que les generen ingresos en el corto plazo, como comprar insumos o alguna maquinaria que les permita aumentar sus ventas.

2.- Prever los distintos escenarios y evitar el fracaso de la Pyme. Lo más complejo para las pequeñas y medianas empresas será la gradualidad del desconfinamiento, por lo tanto, muchas demorarán un tiempo en retomar el ritmo que solían tener. En ese contexto, es fundamental que los propietarios de éstas sean muy conservadores en la estimación de las ventas y, por otra parte, ajustar los costos al mínimo, poniéndose en el peor escenario. Ello, porque el principal riesgo será no realizar una correcta proyección, invertir muchos recursos para reflotar el negocio y, finalmente, fracasar porque las ventas no permiten cubrir los costos, siendo el negocio no viable.

3.- Evolucionar y abrir las puertas a la transformación digital. Desde el estallido social a la fecha y con todo lo que ha implicado la pandemia por el Covid-19, las pymes han venido reinventándose y adaptándose a una nueva realidad, como lo es el mundo digital. No obstante, muchas no han sido capaces de llegar ahí y están perdiendo terreno frente a su competencia. Por ello, la principal recomendación que pueden tomar una pyme es considerar las ventas online. En el caso de que ya las estén realizando, es importante potenciar las herramientas para mantener esa línea de negocio.

4.- No dejar de explorar e innovar. Muchas pymes han estado completamente paradas estos últimos meses, por lo que necesitarán reponer personal, volver a stockear productos, quizás volver a arrendar los locales donde operaban o buscar uno nuevo dónde instalarse, o incluso repensar sus productos. Todo esto hay que hacerlo con cautela y estrategia, no dejando nunca de explorar las oportunidades que hay en el mercado y en su área de experiencia.