¿Qué hay de nuevo viejo?

La destreza de los surfistas está en directa relación con la capacidad de identificar la siguiente ola. Pero no es exclusiva de este deporte. Esta es una habilidad necesaria en la mayoría de los aspectos de la vida, pero en la medida que pasa el tiempo y avanzamos en edad y experiencia, pareciera ser que es cada vez más difícil poder “estar al día” con las novedades tecnológicas del mundo y mucho menos adelantar alguna jugada.

Si, como Ingeniero en Computación, antes me sentía un sabelotodo en lo que respecta a tecnología e innovación, hoy, si no soy selectivo por temática o intereses, me es imposible mantenerme al día con todo lo que está pasando allá fuera. Pero hay una tecnología que me ha llamado fuertemente la atención y a la cual creo debemos prestarle atención por su poder transformador.

El blockchain será protagonista de cambios insospechados, con modificaciones de industrias completas. Seguramente la industria en la que te encuentras será una de ellas, por lo que más vale tomar parte en este juego. Tan importante como fue internet, el blockchain agregará una nueva capa a esta infraestructura y permitirá generar mucho más valor que el que hasta ahora hemos visto. Toda industria en donde exista algún tipo de transacción de por medio, intercambio de bienes o servicios, se verá impactada. La descentralización del poder y la posibilidad de incorporar millones de operadores en las transacciones, no solo traerá más confianza, sino que además quitará poder a los actores de hoy, originando nuevas propuestas de valor y una total reconfiguración de los modelos de negocio y el intercambio de dinero que hoy conocemos.

Los llamados Metaversos, que permitirán la creación de mundos virtuales paralelos, se verán también potenciados por el blockchain. Muchas criptomonedas que están creándose aceleradamente hoy, vienen de la mano de estos juegos, donde cada vez es más difícil distinguir ficción de realidad. En este nuevo mundo virtual, ganar dinero, comprar terrenos o apostar a los caballos no será muy distinto a la vida real, ya que el dinero virtual podrá transformarse en real gracias al reinado de las tecnologías anteriormente descritas y las finanzas descentralizadas o DeFi, las que fusionan criptomonedas, tecnología blockchain y videojuegos.

Los jóvenes están abandonando sus carreras para adentrarse en este universo paralelo y hacer fortuna en la nueva arena online. Un joven de 27 años, phD en Química de la Universidad de Columbia dejó su trabajo en Goldman Sachs durante la pandemia y hoy está abocado a jugar juegos de video y hacer fortuna con Criptos. Ha reclutado a decenas de personas, desde México hasta Filipinas, para formar un “gremio” que juega bajo el mando del “Capitán” Peurifoy. A cambio, reúne los fondos necesarios para entrar en Axie Infinity, un juego en el que los jugadores recogen Smooth Love Potion, una ficha digital que puede convertirse en dinero real. Parece una locura, ¿cierto?

Como puedes ver, el futuro es cada vez más incierto, pero depende de nosotros entrenar nuestra flexibilidad para adaptarnos lo más rápido que podamos a los nuevos escenarios. Algunos hablan de resistir, yo prefiero hablar de reaprender y persisitir.

* El autor es fundador de Mapcity, advisor/director de empresas y autor de “Piensa al reves "