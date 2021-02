¿Qué pasa con Paulmann? Empresario es internado en Clínica Las Condes y Cencosud espera que esté “pronto de vuelta”

A sus 85 años, y a días de cumplir los 86, Horst Paulmann, el empresario de origen alemán que comenzó con un supermercado en Temuco y que terminó construyendo uno de los mayores grupos de retail de Latinoamérica, sigue al mando de su compañía. Pero en los últimos días su presidencia vive un paréntesis: el empresario se encuentra internado y con licencia médica por un mes, mientras los rumores sobre su real estado de salud se acrecientan.

¿Qué tiene Horst Paulmann? Lo que se sabe hasta ahora es que está hospitalizado en la Clínica Las Condes y realizándose diversos exámenes. Esa es, al menos, la respuesta que tienen distintas fuentes cercanas al controlador, fundador y presidente de Cencosud respecto a su estado de salud. Pero tratan de guardar bajo siete llaves qué es lo que aqueja al empresario y cuán grave sería su estado. Eso sí, descartan de plano que tenga coronavirus.

Las campanadas de alerta llegaron a todos los trabajadores de Cencosud esta mañana, luego de una publicación hecha por El Mostrador. La compañía le envió un correo al personal indicando que Paulmann ha estado haciéndose diversos exámenes médicos en los recientes días, lo que lo mantendrá alejado de sus actividades laborales en febrero. Por lo anterior, el CEO de la empresa, Matías Videla, y la familia Paulmann, aseveraron a sus colaboradores que “esperamos que don Horst esté pronto de vuelta con toda la energía de siempre”.

El canal de información hacia la empresa han sido dos hijos de Paulmann que participan en los directorios de Cencosud y Cencosud Shopping, respectivamente, Heike (50) y Peter (52). Paulmann tiene cuatro hijos: además de los ya nombrados está Manfred Paulmann, quien decidió emprender un camino propio y ha incursionado en el negocio hotelero, y Hans Dieter, de solo dos años.

Lo claro es que esto es algo sorpresivo, porque el viernes 29 de enero el empresario fue visto por sus trabajadores en el Portal La Dehesa haciendo sus habituales rondas a los locales.

En la bolsa, en tanto, las acciones reaccionaron con leves alzas tras conocerse la noticia. A las 11.20 de esta mañana, Cencosud subía 1,14% y Cencoshopp, el brazo de centros comerciales, lo hacía en 0,17%.

La gitana que previó su longevidad

Paulmann es un batallador y eso también se extiende a su salud. Hace 15 años, en un discurso en Icare, cuando fue galardonado como el empresario del año, el fundador de Cencosud hizo el siguiente relato: “(Sic) Cuando les conté que se me quebró una vértebra de la columna, no quiere decir que se acabó Paulmann. Compren acciones sin temor. Paulmann y familia con su equipo de ejecutivos habrá para rato. ¿Cómo puedo yo saber esto hoy día? Muy sencillo. Hace ocho años junto a mi hijo Peter y Stefan Krause, gerente de Argentina, llegamos un domingo de mayo, por 2 horas a Varsovia -Polonia-. Un sol radiante, los polacos y las polacas con minifalda y el ombligo a la vista, haciendo cola en las heladerías para comprarse un helado. En el Sur de Chile, Valdivia, el domingo en la tarde el paseo para pololear es la plaza, en Polonia es la cola para comprar helados. Hay como 5 heladerías por cada cuadra. Ustedes se preguntarán: ¿y qué tiene que ver esto con ‘Paulmann para rato’? Momento – step to step – tengo que contarles el cuento de a poco”. Y prosiguió. “Bueno, llegamos a la muralla que circunda el centro de Varsovia, había una gitana que tomó mi mano, la mira y dijo: ‘uyuyuuui uyuyuuui. Su línea de la vida es muy, muy larga, uyuyuuui, usted va a vivir más de 100 años’. De inmediato se escuchaba a Stefan y Peter al unísono ‘óyuyui óyuyui’ y se les fue al agua su sueño de que a Paulmann le quedaba poca pila”.

A mayor abundamiento, el empresario sacó pecho y dijo que su longevidad estaba confirmada. “Esto lo confirmará el doctor Rodrigo Hernández, jefe cardiólogo de la Fach, y médico de Clínica Las Condes, en mi examen y chequeo reciente: glicemia – azúcar 63 / presión 12 – 8 / colesterol 135 / pulso 65 / y la próstata 10 puntos”.

Con su habitual humor y autorreferencia a su buen estado de salud, en la apertura en bolsa de Cencosud Shopping, en junio de 2019, Paulmann también bromeó con el tema. Se le vio muy locuaz en el evento y abordó prácticamente todas las consultas de la prensa, entre ellas la de su último hijo. “Tengo un hijo que cumplió un año. Yo le prometí que cuando tuviera 25 lo iba a esperar cuando saliera de la universidad. Así que queda Paulmann para rato”, sostuvo y añadió que “la gente por respeto no dice nada, pero piensa uyuyui”, con un muy buen ánimo.

La llegada al mundo de “Horsito”, como le llaman en la familia al retoño del empresario, deja abierta la pregunta sobre cómo será la sucesión de Paulmann en las empresas. Lo que está claro, dicen distintas fuentes, es que Manfred, el hijo que está más alejado del holding por diferencias con su padre, volvería a Cencosud una vez que se active el plan de sucesión.