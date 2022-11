Quiebras de empresas caen 38% y reorganizaciones suben 43% a octubre

El último reporte estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) al cierre de octubre, develó que siguen a la baja las quiebras de empresas y aumentan las reorganizaciones.

Así, durante el décimo mes del año hubo 67 solicitudes de liquidación de empresas, mientras que en octubre del año anterior se registraron 95 procesos de este tipo, lo que implica un descenso de 29%. En el panorama global de 2022, a octubre se constata una contracción del 38% en las solicitudes de quiebras de firmas, frente al mismo período de 2021; y si se compara octubre con septiembre, se anota una caída de 26%.

“En cuanto a las solicitudes de reorganizaciones, en octubre 2021 tuvimos solo una y en el mismo mes de 2022 subimos a siete. Y en el panorama global, a octubre tuvimos un crecimiento del 43% con relación al año pasado. Y desde septiembre a octubre pasamos de tres a siete casos, lo que significa un alza de 133%”, informa el superintendente, Hugo Sánchez.

“Las reorganizaciones de empresas han tenido un alza y para nosotros esta es una señal muy positiva, porque estamos hablando de empresas que, pese a los problemas de solvencia que tengan, siguen siendo viables, implicando con ello que no se pierden empleos y no se cortan cadenas de suministros o la interacción con proveedores, no arrastrando a firmas proveedoras, mayormente de menor tamaño, a la insolvencia”, enfatiza.

Según sostiene, detrás de las cifras están “las medidas que como gobierno hemos adoptado para apoyar a las empresas de menor tamaño. Hay que destacar acá el Plan Chile Apoya o el nuevo Plan Invirtamos en Chile, que busca reimpulsar el crecimiento a partir de septiembre de este año”.

Además, indica, “el Ministerio de Economía trabajó en un nuevo Fogape, que tiene como foco la facilitación del acceso, por parte de las mipymes, a créditos con garantía, además de la flexibilización del pago de impuestos atrasados y la condonación de sus respectivos intereses. En votación unánime, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas, logrando sortear su tercer y último trámite legislativo”.

Principales rubros

El superintendente explica que en la liquidación de empresas se observa que el mayor número de solicitudes se registran en el rubro de “otras actividades de servicios”, con el 18% del total de requerimientos.

“Estamos hablando mayoritariamente de contribuyentes de segunda categoría y, en ese contexto, es importante precisar que al mirar los datos por tamaño de empresas, tenemos que casi el 40% de las solicitudes de este procedimiento fueron efectuadas por personas naturales que emiten boletas de honorarios, a quienes la Ley 20.720 les impide optar a la Renegociación de la Persona Deuda, por clasificarlas como empresas, y que ante el alto costo de una reorganización, no tienen más opción que acogerse a una liquidación. En este contexto, en segundo trámite constitucional tenemos un proyecto que modernizará la actual normativa 20.720, donde se introduce, entre otras cosas, la eliminación de este impedimento que tienen las personas que emiten boletas de honorarios”, añade.

Los otros tres sectores donde históricamente se observa una mayor concentración de solicitudes de liquidación por parte de empresas son “comercio al por mayor y al por menor”, “actividades profesionales y técnicas” y “construcción”.

Respecto a las reorganizaciones, los principales rubros donde hay más solicitudes son “comercio al por mayor y al por menor”, seguido de “construcción”, “industria manufacturera” y “agricultura”.

Personas

El jefe del servicio señala que similar a lo que ocurre con las empresas, “vemos también una caída persistente en las solicitudes de liquidaciones por parte de las personas. Si miramos el período enero-octubre 2022, tenemos una baja del 38% en relación a 2021. Y desde agosto que registramos una disminución de solicitudes, siendo octubre el mes con el menor número de casos en lo que va de este año, con solo 163″.

“Y si miramos como una señal positiva el aumento de las reorganizaciones entre las empresas, otra buena noticia para nosotros es el incremento en el número de renegociaciones. Estas crecieron en 48% a octubre y esto se traduce en que 187 personas han conseguido en lo que va del año acceder a facilidades de pago de todas sus deudas, de manera gratuita y asesorada por la Superir, sin tener que perder sus bienes”, explica.

“Un dato importante: de cada 10 personas sobreendeudadas que han renegociado en la Superir, nueve han logrado un acuerdo exitoso con sus acreedores para ordenar sus deudas con mejores condiciones de pago: más plazos, menos intereses, meses de gracias, entre otros beneficios. Así que el llamado es a que las personas se informen oportunamente sobre este procedimiento, el que hoy se puede gestionar totalmente en línea en nuestro sitio web superir.gob.cl”, concluyó.