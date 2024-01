¿Quién es Rodrigo Larraín, el nuevo gerente general de Cencosud?

Cencosud terminó con la espera y la expectación. Este viernes comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), quién ocupará el cargo del ex gerente general de compañía acusado de utilizar información privilegiada, Matías Videla. Asumirá Rodrigo Larraín desde el 1 de marzo, el hasta ahora CEO de Cencosud Shopping, que ya cuenta con la confianza de la familia Paulmann.

Rodrigo Cristian Larraín Kaplan, de 52 años, nació en noviembre de 1971 y asistió al Grange School, un colegio británico ubicado en avenida Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina. Así lo menciona un aviso del Diario Financiero en el que se anuncia la reunión de ex alumnos en Marbella, junto al ex presidente del directorio de Farmacias Ahumada, Enrique Cibié, y el ex director de Moller y Peréz Cotapos, Robert Sommerhoff

Apenas terminó su enseñanza media ingresó a estudiar ingeniería civil industrial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su casa de estudios hasta 1995. Pero además, cuando su carrera ya estaba avanzada, viajó a Estados Unidos a especializarse con un Master of Business Administration en la Universidad de Michigan y un general management program en la escuela de negocios de Harvard.

Su trayectoria laboral, según detalla a través de su red social LinkedIn, comenzó como relationship manager de Corporate Bank, e incluye experiencia como gerente de grupos económicos en BBVA, gerente de multinacionales de BBVA y summer associate de Credit Suisse por unos cuantos meses.

Desde allí en adelante solamente pasó por dos empresas: Enjoy y Cencosud.

La compañía de casinos y resorts recibió a Larraín en el 2006, donde fue avanzando progresivamente. Primero como gerente de finanzas, luego como gerente corporativo y finalmente como CFO, donde se quedó por cerca de 5 años. El cuarto cargo, lo tomó luego tres años en la multinacional de Horst Paulmann, Cencosud.

Desde 2015 y hasta finales del 2018, fue reclutado por Cencosud S.A, donde hizo buenas migas con el ex gerente general de la compañía, Matías Videla, y el hijo de mayor del fundador del holding, Manfred Paulmann, en un vínculo que volvería a Larraín en su mano derecha en un par de años.

Pero volvió a Enjoy en marzo de 2019. Esta vez como director ejecutivo, y con varios desafíos en la compañía: la reorganización tras las dificultades generadas por el estallido social y los cierres de casinos producto de la pandemia, y que culminó con la capitalización de la empresa y la instalación de los nuevos controladores.

Renunció tras dos años en el cargo y argumentó en el hecho esencial presentado ante la CMF, que asumiría nuevos desafíos profesionales.

Finalmente volvió a Cencosud en julio de 2021, bajo la insistencia de Videla que ya era gerente general del holding, o de Manfred Paulmann, presidente de la filial de centros comerciales, según dijeron en ese entonces distintas fuentes a Pulso. Larraín es del círculo de confianza de la nueva generación de líderes del holding. Desde entonces es el gerente general de Cencosud Shopping.

En ese entonces, fuentes cercanas a Cencosud aseguraron a La Segunda que “el regreso de Larraín a la firma es una clara señal de la administración de que está conformando la nueva generación a cargo de la compañía. Se están tomando decisiones, y eso es lo importante”.

Anteriormente, cuando el grupo partió con su expansión, el cargo fue ocupado entre 2001 y 2008, por Laurence Golborne, quien tres años después de su salida fue ministro de Energía, Minería y Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera. Fue reemplazo por el fallecido Daniel Rodríguez hasta 2015. Ambos provenían de afuera de Cencosud.

Luego, en 2018 el holding designó a Jaime Soler quien tenía ya 14 años de experiencia en la empresa, y ocupó este cargo hasta 2018. Por apenas un año, asumió en su reemplazo el ex gerente general de Enel Andreas Gerbjardt, que dejó Cencosud en 2019 de forma sorpresiva. Fue entonces que Matías Videla tomó las riendas, con más de 20 años de historia en la empresa.

Ahora Larraín asumirá el cargo que dejó Matías Videla en 2023, tras la sanción de la CMF.

El presidente del holding, Julio Moura, expresó a través de un comunicado que el nuevo gerente general “es una persona que cuenta con las capacidades para liderar y agregar valor a los objetivos de la Compañía, como son fortalecer nuestra posición competitiva en los diferentes mercados, y continuar -junto al resto de nuestros equipos- con la implementación de la estrategia”.

“Es el líder adecuado para encabezar nuestra estrategia de cinco pilares: crecimiento, innovación, sostenibilidad, talento y solidez financiera, considerando sus capacidades profesionales y sus habilidades personales”, agregó.