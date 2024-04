Quiñenco renueva su directorio e ingresa Ignacio Guerrero a la mesa de la matriz del grupo Luksic

Este viernes Quiñenco, la matriz del grupo Luksic, realizó su junta ordinaria de accionistas, donde escogió a los miembros que integrarán el directorio de la compañía. En calidad de independiente ingresó a la mesa Ignacio Guerrero, reemplazando a Matko Koljatic, quien no repostuló a un nuevo periodo tras 20 años integrando esa instancia.

De esta forma, el directorio de Quiñenco quedó integrado por Pablo Granifo Lavín, Jean-Paul Luksic Fontbona, Paola Luksic Fontbona, Nicolás Luksic Puga, Andrónico Luksic Lederer, Hernán Büchi Buc, Juan Carlos Jobet Eluchans e Ignacio Guerrero Gutiérrez (independiente). No resultó electo el economista Paul Fontaine.

Durante la junta de accionistas, el presidente de la matriz del grupo Luksic, Pablo Granifo, dedicó unas palabras de agradecimiento a Andrónico Luksic Craig, quien dejó la presidencia del holding a fines de diciembre de 2023, tras una década en el cargo y más de 30 años en el directorio.

“Fuimos testigos de la enorme entrega y dedicación de Andrónico por hacer realidad una serie de proyectos, ideas, y conceptos que han sido elementales para construir el Quiñenco que conocemos hoy. Andrónico siempre me invitó a pensar en grande, desafiándonos a innovar para competir en el mercado global, y trabajar comprometidos por el progreso de Chile. Ese sello, y ese legado, serán claves también sin duda, para el futuro de la compañía”, comentó Granifo. También agradeció la labor que realizó Koljatic por 20 años.

Posteriormente, en un punto de prensa, el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna se refirió a los negocios del grupo. “Cuando uno mira el porfolio de Quiñenco se da cuenta que tenemos una apuesta grande puesta, valga la redundancia, en nuestras inversiones en la economía global. Y ahí obviamente es muy importante nuestra exposición al sector naviero. Lo que tenemos ahí hasta ahora son relativamente buenas noticias”, comenzó diciendo.

El gerente general de Quiñenco continuó explicando que “esperábamos un año 2024 más difícil de lo que ha sido hasta ahora, sin perjuicio de que es difícil predecir en esta industria, que tiene mucha volatilidad. Pero aparentemente puede ser un poco mejor de lo que pensamos, vamos a ver...”.

Adicionalmente, comentó que “en el resto de los negocios, ya lo hemos visto en muchas declaraciones de muchas compañías, es un año difícil, muy desafiante, muchos conflictos en muchas partes del mundo que están teniendo efecto sobre la economía mundial. Y nosotros como estamos relacionados con la economía mundial muy fuertemente, porque la economía chilena es una economía muy abierta, estamos expuestos a esos impactos. Afortunadamente, yo creo que en lo que hemos visto, al menos por el lado del precio de los commodities, el precio del cobre, debiera ser una buena ayuda para el país este año. Así que confiamos en que eso nos dé una mano en un año que va a ser complejo”.

40 horas y Enade

Este viernes comenzó a regir la rebaja de la jornada laboral de 45 a 44 horas semanales. En el punto de prensa el gerente general fue consultado al respecto. Sobre ello, dijo que “eso está partiendo. Cada caso es un caso distinto. Yo creo que todavía, como dicen los jurados, todavía se está deliberando en esas materias. Yo creo que es un desafío grande para el país, porque obviamente nosotros queremos aumentar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos, y al tener menos horas disponibles, eso nos obliga a aumentar la productividad, que es un tremendo desafío para Chile, lo viene siendo ya por muchos años”.

En ese sentido, agregó: “Yo creo que ese es el tema, cómo vamos a lograr ser capaces de producir lo mismo en menos tiempo. Y cada industria se afecta de forma muy distinta. Mientras una actividad es más intensiva en capital humano, o en mano de obra, o en el sector humano, obviamente es más afectada”.

Respecto de cómo queda la relación del mundo privado con el mundo público después de Enade, Pérez Mackenna estima que “Enade fue positiva desde el punto de vista del clima, fue un tono más amigable. Los desafíos están ahí, eso sí. Y probablemente las agendas son distintas, pero al menos dio la impresión de que todo el mundo está por la conversación y el entendimiento. Eso fue algo bien positivo de Enade, como que se esperaba una cosa más conflictiva, pero la verdad es que fue bien constructiva. Esa es mi opinión por lo menos”.

Por otro lado, Pérez Mackenna también fue consultado por los dichos del inversionista y director de empresas Paul Fontaine, quien postuló como candidato al directorio de la matriz del grupo Luksic, argumentando que “en Quiñenco es que se está remunerando demasiado”, pero no resultó electo para la mesa de la compañía, tal como lo anticipaba el mismo economista.

Al respecto, el gerente general de Quiñenco señaló que ese “no fue un tema de la junta (...) Yo no lo escuché por lo menos. Pude haber estado distraído, pero no me pareció haber escuchado ningún planteamiento, y tengo entendido que él estaba en la sala. Así que me imagino que, al votar con su voto a favor, me imagino que habrá estado de acuerdo con la proposición a la que llegó la mesa”.

Sector naviero

El gerente general de Quiñenco también profundizó sobre el sector naviero: “Hay varias fuerzas que están jugando en distintas direcciones. Por una parte, se ha normalizado toda la complejidad de la logística, que hizo bastante complicada la operación de la industria logística durante la pandemia. Eso se ha normalizado, lo que implica más disponibilidad de embarcaciones para los fletes. Eso en teoría uno podría esperar que empujara las tarifas a la baja. Por otro lado, también se ha incorporado a la flota una mayor cantidad de naves. Eso va en la misma dirección”, dijo Pérez Mackenna.

Son embargo, agregó que “la fuerza contraria, es que los conflictos que han ocurrido en el mundo, y particularmente en el Mar Rojo, la sequía, digamos, que ha afectado a Panamá, han hecho necesario disponer de más embarcaciones para poder hacer unos recorridos más largos, producto de esta dificultad. Y eso en el fondo equivale a retirar o tener que usar capacidad instalada para esos efectos”.

Entonces, “esas dos fuerzas como que se han ido compensando un poquitito y, por lo tanto, al no estar anticipados en la mente de nadie lo que ha ocurrido en el Mar Rojo, obviamente eso ha hecho que las tarifas no hayan caído, quizá, todo lo que pudieron haber caído en el transcurso de este año. Pero obviamente que eso es un elemento muy incierto, mirando para adelante”.