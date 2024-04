Paul Fontaine postula al directorio de la matriz de los Luksic: “En Quiñenco se está remunerando demasiado”

“La probabilidad de que salga es baja”, reconoce el inversionista y director de empresas Paul Fontaine al analizar las posibilidades de ser electo como director de Quiñenco, holding no minero de la Familia Luksic. Este año la sociedad renovará su directorio, y Fontaine decidió presentarse. “Postulé directamente enviado una primera carta a la gerencia general, desde donde me respondieron que para poder postular como independiente debía tener un respaldo de al menos 1% de las acciones. Tengo bastante menos, pero en una segunda carta me postulé como director, cualquier puede hacerlo, y la postulación fue aceptada”, cuenta el economista.

¿Cuál es el objetivo de su postulación?

Mi preocupación principal en Quiñenco es que se está remunerando demasiado. Los directores recibieron $20 mil millones en total -por dietas, participaciones y reuniones de Comité de Directores-, considero que esa cantidad es totalmente inapropiada. Y en Vapores, más de US$13 millones en conjunto, creo que no es presentable, la política de remuneraciones de Quiñenco y sus filiales debieran ser acorde a las mejores prácticas mundiales.

¿Cuál debiera ser la medida de remuneraciones en la compañía?

Hapag-Lloyd, que es una empresa donde Vapores tiene el 30%, paga US$150 mil por directorio, es decir Vapores paga ocho veces más Vapores, por ser una sociedad pasiva, debiera tener un directorio mínimo de cinco miembros, y pagar una remuneración fija mínima. Hay dos directores de Quiñenco en Hapag-Lloyd, Francisco Pérez Mackenna y Óscar Hasbún, quienes ya reciben un pago por su trabajo en la compañía. Mi opinión es que en Vapores no tiene mucho sentido que esté pagando esta fortuna. Y ahora que será un dividendo gigante, nuevamente se pagará una remuneración enorme, porque se les paga el 0,7% del dividendo distribuido.

¿Vapores y Quiñenco son los únicos caso en el grupo Luksic?

Banco de Chile y CCU son empresas operativas y tienen remuneraciones, en mi opinión, correctas. Pero SAAM paga un 2,5% de las utilidades a su directorio y acaba de vender una parte importante de la empresa por US$100 millones, significa que repartirán US$2,5 millones a sus directores. No tiene ninguna proporción.

¿Por qué ocurre esto con el grupo Luksic?

Este tema lo hablé en la junta anterior con Pablo Granifo -de quien tengo la mejor impresión-, y me contestó que era un tema que viene de hace tiempo. Mi respuesta es que si es por eso, en EE.UU. la esclavitud también venía desde hace tiempo, pero se abolió. Está mal eso, las mejores prácticas son remuneraciones fijas, porque los directores básicamente son supervisores de la marcha de la empresa, o una parte de la remuneración puede ser en acciones, pero siempre de acuerdo al mercado.

¿Hay casos similares en otras empresas?

Las cascadas de SQM pagan muy degeneradamente, totalmente fuera del mercado. Las cascadas no hacen nada, debieran pagar muchísimo menos, son todas lo mismo. Antarchile también debiera pagar menos, pero no es como Quiñenco ni las cascadas.

¿Tiene posibilidades de ser electo?

Consorcio postuló a Ignacio Guerrero, con un 1,9% de las acciones. Las AFP no postularon director, no sé si concurrirán a la junta. Hay aproximadamente un 18% de acciones que no son del controlador, por lo que la elección depende de cuánta gente vote y cuántos están preocupados de bajar la dieta del directorio. No sé si Guerrero estará de acuerdo en bajarla. Públicamente me comprometo, en caso de que salga electo, a hacerlo ver.

¿Ha contactado a otros accionistas?

Voy a escribir cartas a las corredoras de bolsa, porque los accionistas tienen sus títulos en custodia. Me ha llegado apoyo de unos 20 accionistas minoritarios, pero la probabilidad de que salga es baja, partió Guerrero con un apoyo importante de las acciones de Consorcio.