Registro Civil posterga 10 días la polémica licitación para nuevos pasaportes

Sorpresivamente, el Registro Civil comunicó este lunes que decidió postergar por 10 días el plazo para adjudicar “el nuevo modelo de sistema de identificación, documentos de identidad y viaje”. El proceso, en el que participan cinco consorcios, debía comunicar la adjudicación a la empresa ganadora este miércoles 6 de octubre.

En la fundamentación de su decisión, el Registro Civil argumentó que la postergación “permite efectuar una revisión exhaustiva de cada una de las soluciones ofertadas, a fin de seleccionar la propuesta que resulte más conveniente a los intereses del país”.

El organismo agregó que la decisión obedece, sobre todo, a “la criticidad de los servicios que implican la provisión de los documentos de identidad y viaje por un plazo de diez años, de modo de contar con documentos de identificación con los mejores estándares de calidad y seguridad a nivel mundial, y con la mayor eficiencia para la ciudadanía”.

La licitación convocó a grandes actores nacionales y hace ya dos meses, el 26 de julio, se abrieron los sobres con las ofertas económicas. El consorcio formado por la china Aisino dio la sorpresa y presentó el precio más bajo: ofreció cobrar al Estado $ 168.839 millones (unos US$ 207 millones), el menor valor. La francesa Idemia llegó segunda, al ofertar $ 186.740 millones (US$ 229 millones); Sonda-Thales, $ 199.047 millones (US$ 244,8 millones), UTP Telefónica, $ 229.787 millones (US$ 282,6 millones) y UTP Identidad Digital, $ 288.051 millones (US$ 354 millones).

Con ello, la empresa china tomó la delantera en la licitación, pero gatilló diversas reacciones. Primero, porque sus competidores, Sonda-Thales e Idemia, impugnaron el proceso ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP). Segundo, porque su ventaja abrió una pública controversia, protagonizada por algunos parlamentarios y por la propia embajada de Estados Unidos en Chile, quienes cuestionaron los estándares de seguridad de la empresa china en el manejo de datos estratégicos de los chilenos.

Para realizar la postergación, según el procedimiento establecido en las bases, recordó el Registro Civil, la “prórroga fue formalizada mediante acto administrativo tomado de razón por la Contraloría General de la República”.