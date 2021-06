Rentabilidad v/s Liquidez: Kame ERP es el Software que ayuda a más de 3.000 Pymes a controlar ambas

En el mercado nacional existe una variada oferta de softwares para gestionar las empresas, desde varias perspectivas, como por ejemplo: softwares de facturación electrónica, de cobranza, de remuneraciones, etc. La oferta de Kame ERP va mucho más allá porque permite controlar las áreas más importantes de la empresa desde el punto de vista financiero – contable, completamente integrado, se puede operar desde cualquier parte incluso desde el celular, está integrado al SII, se implementa realmente rápido (desde 2 horas) y es de bajo costo (este mes lanzaron una oferta para su plan inicial en 12 UF al año).

Pero más relevante señalan sus creadores es que como Kame ERP fue creado y pensado en las Pymes, es muy simple y fácil de usar, el software es quien se encarga de automatizar los procesos sin la necesidad de contar con un equipo de profesionales a los que las Pymes no tienen acceso.

Manuel Concha CEO Kame ERP (www.kame.cl), explica que las empresas quiebran por el dinero que cuentan disponible y no por cuánto ganen vendiendo sus productos o servicios.

“En otras palabras, si compro un producto en 100 y lo vendo en 500 se obtienen 400 de utilidad, pero si mis clientes no me pagan aunque tenga una alta rentabilidad puedo quebrar. Es por esto que es tan relevante controlar la caja de las Pymes. Pero aun siendo esto tan relevante, el no controlar la rentabilidad y las otras áreas de la empresa como las remuneraciones, los inventarios, la contabilidad, la conciliación bancaria, etc. es un grave error, ya que, al no gestionarse adecuadamente no solo detienen el crecimiento del negocio, sino que también van a desencadenar problemas de liquidez”.

Imaginen que para saber cuánto ganó o perdió la empresa se tiene que reunir la información de varios sistemas o desde varias planillas Excel, en esto no solo existe el riesgo del mal traspaso de la información, también está el riesgo inminente de tomar malas o tardías decisiones, señala el experto.