Renzo Corona, de PwC Chile: “Si la economía toma un nuevo aire, la capacidad de innovar de las empresas también se activa”

La iniciativa “Red Zero”, de la compañía Inchalam y la startup Kura Biotech, fueron los ganadores del premio “PwC Chile Innovación” en su versión 2023, que es organizada por PwC Chile, en conjunto con la Universidad del Desarrollo (UDD) y la colaboración de Pulso.

“Los dos proyectos ganadores son admirables, rupturistas y de regiones”, destaca Renzo Corona, socio principal de PwC Chile. Y agrega: “Son cada vez más las empresas que en su plan estratégico incluyen la sostenibilidad como un imprescindible y eso es positivo no sólo para ellas, sino que para el país y la sociedad. Las empresas que no innovan o que no son sostenibles, desaparecerán en el corto plazo”.

La ceremonia de premiación será este jueves 4 de enero.

Renzo Corona, socio principal de PwC Chile

Para el ejecutivo, los premios son importantes porque visibilizan, lo que tiene un efecto de impulsar a otros para seguir innovando. “Este año fue el récord de empresas postulantes, lo que refleja también que la innovación es constante y está llena de oportunidades y retos en todos los ámbitos y rubros”, explica.

Con casi 38 años en la firma, Corona recuerda que PwC Chile entrega el premio de Innovación hace una década, y que en él han participado “cientos de empresas y proyectos postulantes que han desarrollado sus innovaciones en distintos contextos globales, económicos y de tendencias”.

Chile es la segunda economía más innovadora de América Latina y el Caribe, luego de Brasil, y se ubica en la posición 52 a nivel mundial del Global Innovation Index. “No por eso vamos a dejar de ser ambiciosos ni soñar con ir más allá. ¿Por qué Suiza es número uno desde 2011 en el mismo ranking año tras año? Es una combinación de muchos factores, alianzas, ecosistemas, prioridades, políticas públicas, confianza, capital humano, infraestructura, sistema educacional, entre muchas otras”, subraya Corona.

¿Qué representó para el mundo de la innovación este 2023?

-Luego de la pandemia, qué duda cabe que se generaron cambios significativos en la vida de las personas y también en la manera en que las empresas han debido adaptarse y enfrentar nuevos procesos y la transformación digital, en algunos casos de manera acelerada. Para la innovación eso trajo una tremenda oportunidad en la adopción e implementación de nuevas tecnologías para responder a las necesidades y demandas de la sociedad y del mercado en muchos rubros e industrias.

El 2023 ha sido complejo porque se juntó la volatilidad de la economía, las cifras inflacionarias globales y una importante caída de la inversión de capital de riesgo en startups tecnológicas en Latinoamérica y que se sintió con fuerza en Chile. Pese a ese escenario más frío y que contrasta con años previos que fueron un boom en cuanto a inversión en venture capital (VC), la innovación tiene un componente que es muy atractivo por definición y es que en cierta forma no se detiene nunca porque siempre hay soluciones por descubrir y problemas por resolver, sobre todo en estos tiempos en que el progreso tecnológico está modelando y configurando el mundo de forma permanente. Quien deja de innovar, pierde un espacio que después puede ser muy difícil de recuperar.

¿Y qué desafíos y oportunidades están viendo para el desarrollo de soluciones con la inteligencia artificial (IA) en Chile?

-La IA está configurando el presente y el futuro desde muchas aristas para la humanidad y ese desarrollo da lo mismo desde que lugar del mundo se genere, porque más temprano que tarde escalará y la mayoría de las grandes empresas y corporaciones terminará por adoptarla en algún momento. Los ciudadanos digitales ahora estamos en una etapa temprana o preliminar en que todos estamos analizando, observando y aprendiendo cómo internalizar en nuestros procesos y vida diaria el uso de estas herramientas, pero conviviendo con nuestros hábitos y costumbres sin IA. Pero la innovación en este tema será muy rápida y el ritmo será vertiginoso, lo que al mismo tiempo generará desafíos y oportunidades múltiples para las empresas de todos los tamaños y startups.

Todas las empresas y organizaciones que quieran mantener liderazgos a largo plazo deberán adoptar estas tecnologías y prepararse para vivir una cultura de innovación constante. Con una tecnología potencialmente tan disruptiva, muchos deberán replantear sus cadenas de valor y modelos de negocios.

Las startups y algunas empresas atravesaron un duro 2023. ¿Qué se puede esperar para este año?

-Aunque las expectativas de crecimiento son moderadas para 2024 y 2025, quiero creer que el escenario macroeconómico permite ser un poco más optimista frente al futuro, por lo que todo el ecosistema startup y emprendedor me imagino que ha seguido muy atento los reportes del Banco Central -que ha realizado un trabajo muy riguroso en el control inflacionario- y siguen trabajando con la misma épica y energía disruptiva que los caracteriza en sus proyectos. Espero que todo el mundo empresarial, emprendedor y startup tenga un 2024 mejor que el año que nos deja.

¿Hacia dónde apuntar para sacar ganancias dentro de una economía que se estima crecerá moderadamente en 2024?

-Las proyecciones de crecimiento son muy moderadas para el 2024 y eso obviamente nos obliga a mirar el futuro con cautela, pero al mismo tiempo, pese a las dificultades globales y locales para la economía, para PwC 2023 fue un año positivo y en esto no hay recetas mágicas: trabajo muy duro y entregar un servicio de primer nivel a nuestros clientes es lo que te permite salir adelante en tiempos difíciles y es lo que hacemos cada día.

Hace poco se cerró el proceso constituyente en Chile. ¿Qué efectos pudiera tener esto sobre el sector de la innovación?

-Se cerró en términos de que hubo un resultado que valida el actual texto constitucional, porque así lo decidió una mayoría democrática. Independiente del resultado, lo que uno quisiera ver es que se genere rápido un ambiente más positivo que nos permita salir de esta atmósfera densa que no nos ha permitido despegar.

Y con despegar me refiero a activarnos, a promover con fuerza la productividad, el crecimiento, generar un impulso para que el emprendimiento y la innovación sean un motor para el desarrollo, que el empleo formal se recupere. ¿Efectos sobre la innovación? La innovación no se detiene nunca, porque siempre hay una solución por descubrir o un problema por solucionar, pero obviamente con presupuestos restringidos todos los equipos pueden ver retrasados algunos proyectos. Si la economía toma un nuevo aire, la capacidad de innovar de las empresas también se activa.