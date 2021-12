Representantes de candidatos fijaron posiciones sobre pensiones y reforma tributaria

A solo días de que se lleve a cabo la segunda vuelta, las definiciones económicas de los candidatos siguen vigentes en la agenda pública. Pensiones y reforma tributaria son solo algunos de los temas que los comandos de los abanderados de Apruebo Dignidad y del Frente Social Cristiano han impulsado, para intentar captar el voto moderado que necesitan para ganar el balotaje de este 19 de noviembre.

En el último IPoM, el Banco Central alertó sobre un escenario económico mucho más complejo a partir de 2022. Es por eso que un debate organizado por La Tercera y Radio Duna representantes de Gabriel Boric y José Antonio Kast establecieron las prioridades para los primeros meses de gobierno. Participaron el senador Carlos Montes, por parte de Boric y el diputado Guillermo Ramírez de parte de Kast.

“Kast ha sido claro en decir que vamos a tener que ir transitando desde la entrega de los bonos hacia el IFE laboral. Los bonos así como están se van a acabar. El IFE se va a acabar. Tenemos que transitar hacia una estabilización de la economía. Tenemos problemas de inflación y déficit de cuenta corriente preocupante. Tenemos que ser capaces de volver a tener los pies en la tierra y empezar a tener una economía que no esté con este dopping que significan los retiros y el IFE. Hay que dar señales muy potentes y tempranas respecto a lo que se va a hacer. Es importante que las reformas se presenten en los primeros meses. También se va a requerir que en el Congreso exista la disposición a dialogar”, indicó Ramírez

“Es un escenario de una complejidad que en las últimas décadas no se había visto. Hay una economía en una situación de crisis muy fuerte, por otro lado una situación parlamentaria inesperada, y expectativas de la ciudadanía muy fuertes. Cómo se hace política y se conjugan estos tres elementos es bien decisivo. Desde mi punto de vista es clave lo que se haga el primero año. Como se instala el gobierno, por eso es clave lo que hicimos en el presupuesto. Habíamos pedido gastos adicionales en varias cosas y logramos un acuerdo con el ministro Cerda de que lo que había que depositar en el fondo de las fuerzas armadas se postergará para el último día de diciembre de 2022. Creo que es clave lo del primer año, y debiera ser momento de responder a alguna de las aspiraciones de la ciudadanía. Iniciar las reformas. Hay que empezar con las reformas altiro. Las reformas tributaria y de pensiones debieran presentarse el primer mes”, dijo Montes

Pensiones

Sin duda las pensiones son una de las principales prioridades ciudadanas. Aún no se ha logrado concretar una reforma previsional para mejorar las jubilaciones, pese a que los últimos dos gobiernos han enviado estas reformas al Congreso, y hoy los comandos definen sus estrategias.

“Es clave qué pasa con el aporte de los empleadores, gradualmente. Está claro que viene la discusión sobre el monto de las pensiones. Teniendo 6 puntos adicionales ya permite empezar a diseñar. La discusión ha estado centrada en qué pasa con el stock acumulado. Este sigue siendo de los actuales titulares del stock y se administra de la manera que se administra. Respecto al resto tenemos una discusión con las nuevas cotizaciones, cuánto va al fondo general y cuánto al individual. Hay algunos que sostienen lo nocional, otros que no. Lo que hay que ver es cuánto va a uno y a otro. Algunos quieren algo más parecido al modelo sueco, que quedó 16-2. Va a haber un sistema de administración del stock. Lo más importante es la inversión. La diferencia entre la propuesta de Kast y de Boric es que Kast quiere mantener el modelo que hay ahora. Hace pequeños ajustes que son palabras. El problema del modelo de AFP es la integración vertical. Por eso se habla de un ente público. Ahora hay que empezar a redactar los artículos y pensando en una transición que va a haber que llegar a cuerdos con otros. Pensar que las AFP van a seguir existiendo como están eso no es así. La AFP estatal era en otro momento, no creemos en eso hoy día. Ustedes mantienen el sistema de AFP como está. El cree en la capitalización individual como la base del sistema”, dijo Montes.

“Después de oír al senador Carlos Montes empiezo a entender mejor por qué no hemos sido capaces de sacar un acuerdo respecto a las pensiones. El problema es que entre ellos no se ponen de acuerdo. Es difícil que lleguen a un acuerdo con el gobierno cuando entre ellos mismos hay discrepancias tan fuertes. Uno se abren a la posibilidad de mantener las AFP, otros dicen que hay que eliminarlas. Boric se abrió a mantener las AFP y hoy Ramón López dijo que ese era un requisito sine qua non para apoyar a Boric, si no se rompían las relaciones con el Partido Comunista. Hay algunos que quieren que vaya a cuentas nocionales y otros que quieren a capitalización individual. Era muy difícil llegar a un acuerdo si la oposición no se pone de acuerdo entre ellos mismos. Es difícil comparar en esta materia los dos programas porque hay muy pocas definiciones por parte del comando de Boric. Hay muchas cosas que quedan en el aire, como si los fondos son heredables o no. En vista que queremos que haya más competencia, que haya otras instituciones para prestar este servicio, que la plata va a ser heredable, todo eso está clarito en el programa de Kast. Tenemos una indefinición de parte del comando de Apruebo Dignidad. Nosotros proponemos una mayor cotización que son 4 puntos. estamos abiertos a discutir la gradualidad y el monto final. Es con cargo al empleador. se va a abrir la cancha para invertir en otros fondos, y queremos arreglar el tema de las comisiones. Debieran transitar hacia comisiones por stock. Estamos abiertos a que exista una AFP Estatal o un ente”, indicó Ramírez.

Reforma tributaria

Otro aspecto que ha estado en el debate es el tema tributario. Mientras desde el comando de Kast apuntan a una reducción de impuestos cuando las cuentas fiscales lo permitan, desde el comando de Boric estiman un alza tributaria que se redujo de 6 a 5 puntos del PIB para los primeros 4 años de su eventual gobierno.

“Uno tiene que fijar metas y no enamorarse de los instrumentos. Los impuestos son medios y no fines. No creo en que siempre haya que bajarlos, y rechazo la idea de quienes siempre creen que hay que subirlo. En buena parte de la izquierda sueñan con que los impuestos sean cada vez mas amplios. Es cierto que el sistema tributario es muy complejo, y en esto creo que hay acuerdo. Un gran paso que podría dar Chile es simplificar el sistema tributario. Haría más fácil y predecible el tema de la recaudación. El segundo tema es que hay que revisar las exenciones. Hay algunas que ya no se justifican. Puede haber un lugar de recaudación importante. Las normas que permiten poner atajo a la evasión y elusión”, sostuvo el diputado.

“Los instrumentos hay que discutirlos mucho más. El sistema integrado es uno de los grandes problemas que tiene nuestro modelo. Los instrumentos se pueden negociar. Una cosa son los objetivos y otro los instrumentos. Todos son discutibles si van a lograr la meta o no. Me he metido con fuerza en lo que es exenciones, buena parte perdieron justificación. Otro tema es la evasión y elusión. Chile tiene una anomalía completa. Uno es que el SII sepa de los saldos bancarios. Otra cosa son los paraísos fiscales. Se hizo un cambio en un artículo. (También) aumento de impuesto a los sectores más ricos. Creo que en general el 80% de las exenciones son a los sectores de más ingresos. La elusión y evasión también son (de) las mayores fortunas. La norma antielusión establece que SII no tiene capacidad de actuar, y eso es anómalo”, señaló el senador PS.