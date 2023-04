Ricardo Mewes llama al Presidente Boric a liderar un pacto nacional transversal para enfrentar los desafíos del país

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, realizó un llamado a la unidad para abordar los desafíos que enfrenta el país tanto respecto de las reformas estructurales, la seguridad ciudadanaa y la necesidad de fomentar el crecimiento económico.

“Frente a todo ello, siempre hay más de un camino; hay más de una manera para llegar a donde todos queremos ir. Y eso es el pluralismo que nos caracteriza como sociedad, que en sí mismo contiene las diferencias y que debe desafiarnos a buscar puntos de encuentro, lo que nos exige escucharnos, dialogar, ceder y entender que la verdad la construimos entre todos”, dijo Mewes al exponer en el encuentro empresarial Enade 2023.

En el encuentro, que también contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, Mewes solicitó directamente al Mandatario impulsar este proceso.

“Presidente, la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, las reformas tributaria, de pensiones y de salud requieren imperiosamente de un pacto nacional transversal, que usted lidere y en el que participen todos los actores políticos y sociales. Cuente con nosotros; estamos disponibles para avanzar en los acuerdos que nos permitan abordar de manera armónica estos desafíos y llegar a los resultados que sean los mejores para nuestra sociedad”, afirmó.

Agregó que en este proceso, es indispensable fortalecer la confianza en las personas, las instituciones y los líderes.

“Para no defraudar la confianza, requerimos actuar con responsabilidad. Me disculpan el chilenismo, pero ya no es posible culpar al empedrado de nuestros errores o de nuestras decisiones. Por eso, con mucha fuerza les digo, no funciona que una autoridad culpe a los tasadores. Y tampoco, que un empresario culpe a los proveedores. En definitiva, debemos asumir nuestra responsabilidad en cada uno de nuestros actos”.

Por ello indicó que el desafío como empresarios es seguir haciéndose cargo, comenzando por los cambios al interior de las empresas, fortaleciendo la cultura empresarial basada en la ética y la autorregulación.