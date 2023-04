La Polar reconoce comercialización de prendas falsificadas y acusa ser víctima de fraude: anuncian querella contra proveedores

Luego de que en noviembre de 2022 comenzara una serie de acusaciones y querellas en contra de La Polar por comercialización de productos falsificados, de lo cual la compañía se había defendido tajantemente, este viernes mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el retailer aseguró que, después de haber realizado una investigación, se logró detectar que “en algunos casos puntuales” habría sido víctima de un fraude por parte de los proveedores de las prendas. Ante ello, la compañía anunció que presentará acciones legales.

En el hecho esencial, la firma señaló que “luego de una exhaustiva investigación tanto en Chile como Pakistán, y pese a contar con un robusto protocolo interno, se constató que en algunos casos puntuales la sociedad fue víctima de un fraude o engaño por los proveedores o vendedores de las mismas, debido a que la documentación de trazabilidad proporcionada por ellos respecto de dichos productos era falsa, en alguna de sus etapas, impidiendo a la sociedad acreditar la originalidad de la documentación respecto de ciertos productos Under Armour, Adidas y Wrangler.

Las referidas denuncias, sigue la empresa, involucraron tres contenedores, dos de los cuales fueron retenidos por el Servicio Nacional de Aduanas. Dichos contenedores, aseguran, representarían el 0,16% del total de productos que venden anualmente y un 2,03% del total de productos que se comercializarían anualmente a través de su modelo off-price.

En ese contexto, la empresa aseguró que actuó “con absoluta buena fe en todo el proceso de compra de dichos productos, asistida por la convicción de que los productos rotulados con la marca Under Armour, Adidas y Wrangler eran originales y contaban con todos los respaldos documentales que acreditaban dicha calidad. Asimismo, la sociedad efectuó las gestiones de control habituales en el mercado para este tipo de negocios al por mayor”.

Como consecuencia del supuesto engaño o fraude del cual habría sido víctima, afirmó la compañía, presentarán “las querellas y acciones judiciales indemnizatorias que correspondan en contra de los representantes de los proveedores y demás personas que resulten responsables por la falsificación de documentos, estafa y demás delitos que correspondan”.

“Lamentamos que este hecho haya afectado la confianza y relación con nuestros clientes, debido al actuar fraudulento de ciertos proveedores. Es por esto que estamos tomando todas las acciones judiciales correspondientes para perseguir a los responsables de este fraude”, agregaron desde la empresa.

Acuerdo con las marcas

Al mismo tiempo, La Polar informó que habría llegado a un acuerdo pleno y total con las empresas Under Armour, Forus y Adidas, para poner fin a las acciones civiles y penales entre las partes, alcanzando finiquitos amplios y que incluyen renuncias de acciones indemnizatorias por vulneración de propiedad industrial e intelectual.

Al respecto, la compañía declaró lo siguiente a través de un comunicado: “La Polar efectuó una exhaustiva investigación, tanto en Chile como en el extranjero, respecto de la naturaleza de las importaciones de productos rotulados con las marcas Under Armour y Adidas y su autenticidad. Esta investigación concluyó que los documentos que buscaban acreditar la originalidad de los productos son falsos, por lo que consecuencialmente La Polar no puede afirmar la originalidad de las prendas”.

Y agregó: “Sin perjuicio que La Polar compró de buena fe y tenía la convicción que los productos rotulados con las marcas Under Armour y Adidas eran originales y contaban con todos los documentos que supuestamente acreditaban dicha calidad, a la luz de los resultados de su investigación reconoce que cometió un error al cuestionar la integridad corporativa de Under Armour y Forus, junto con Adidas. En razón de ello, La Polar se disculpa por el daño injusto que causó a Adidas, Forus y Under Armour y a sus respectivos colaboradores, directores, ejecutivos y asesores legales”.

En cuanto a las acusaciones y querellas de Aduanas respecto a productos Levi´s, Kipling y Kendall + Kylie, La Polar recalcó que durante la correspondiente investigación habría confirmado de manera fehaciente la originalidad de dichos productos, luego de contactarse directamente con aquellas compañías y sus representantes. “En estos casos se dispone de toda la información de respaldo respecto de prendas que fueron equivocadamente catalogadas como falsas, razón por la cual se entregarán dichos antecedentes a las autoridades pertinentes”, agregó la compañía.

Finalmente, la empresa recalcó que continuarán desarrollando su modelo de negocio off-price. Al respecto, en el hecho esencial la compañía aseguró que “si bien se trata de un área de negocios que representa un bajo porcentaje del total de productos que se comercializan en sus tiendas, la administración ejecutiva seguirá fortaleciendo y potenciando los atributos de dicho modelo, entendiendo que se trata de un sistema atractivo para los consumidores, tal como se puede ver en exitosos casos en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos de América”.