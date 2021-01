Sandra Quijada, directora del INE: “Pattillo no consultó con ningún subdirector lo que iba a hacer”

Cerrar el capítulo IPC tras 20 meses. Eso es lo que quiere la directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Sandra Quijada, luego de que el viernes el sumario interno absolviera a todos los acusados de manipular el principal producto que realiza este organismo -el Índice de Precios al Consumidor-, por no acreditar ninguna irregularidad. Afirma que en ese caso, el exdirector Guillermo Pattillo actuó solo, sin informarle a ninguno de los subdirectores.

Para mejorar la imagen, recobrar la confianza y no volver a tropezarse, Quijada sostiene que su equipo directivo “tiene como misión hacer las cosas bien”, y minimizar los riesgos de equivocarse. “Si nos vamos a equivocar, hay que detectarlo antes, no después”.

¿Cómo toma los resultados del sumario interno que no logró acreditar manipulación del IPC ?

-Lo más importante es el cierre de una etapa importante. No se acreditaron las irregularidades. Por ello podemos levantar la suspensión de los funcionarios que estaban en esa situación.

La defensa de Felipe López, principal sindicado como responsable, dijo que el proceso no era todo lo imparcial que debía ser.

-Se dio el espacio para que se investigara a fondo y que la defensa de López e involucrados tuvieran todo el tiempo para presentar sus descargos. Eso queda reflejado en las más de 4.000 fojas del sumario. Mi preocupación más grande era que se investigara a fondo. Este era un tema muy delicado para el INE. Nosotros proveemos estadísticas oficiales, entonces tenemos que estar 100% seguros de que lo que estamos haciendo está bien.

¿Para el INE es un buen resultado que su principal producto no sea manipulable?

-Lo que dice el sumario es que no se acreditó ninguna irregularidad, eso es lo más importante. Eso implica que nos quedamos con los datos de IPC que se publicaron en esa fecha. No hay cambios. Lo que pasa es que no es sencillo realizar el cálculo del IPC. Desde mediados de 2019, el cálculo se hace en dos unidades distintas. Antes era en una sola, y esto nos permite tener la seguridad de que lo que estamos haciendo está bien calculado y de manera correcta.

¿Y este cambio partió luego de la denuncia de un caso de manipulación?

-Como institución, en 2019 tuvimos una reestructuración. Antes el IPC se calculaba en la Subdirección de Operaciones y actualmente en la Subdirección Técnica. También hemos automatizado varios procesos y eso nos ha permitido tener mayor control, y hoy día el boletín sale de un algoritmo automatizado. Eso es un avance importante. Si bien luego de estos hechos tuvimos que estar más atentos, ya veníamos con un proceso en camino, porque la reestructuración se venía armando desde enero de 2019 y se implementó a mitad de año.

Mirando en retrospectiva, ¿cuál es su juicio sobre el accionar del exdirector Guillermo Pattillo? ¿Se apresuró en hacer pública la denuncia?

-Es difícil ponerse en la situación de otra persona, en un momento complejo como ese. No me atrevería a decir qué hubiera hecho yo, juzgar esa decisión no me corresponde. Lo que sí puedo decir es que cuando hay dudas y antecedentes que generan dudas y siendo un indicador muy relevante para el país, hay que investigarlo.

Usted, era subdirectora. ¿Pattillo no les informó del caso y de lo que pensaba hacer?

-No hubo una reunión. No se informó de lo que iba a hacer. Del punto de prensa que dio Pattillo nos enteramos cuando estaba pasando. Fue su decisión, Pattillo no consultó con ningún subdirector lo que iba a hacer.

La unidad de auditoría fue la que asesoró al exdirector y los que encontraron la supuesta evidencia de manipulación. Con estos resultados, ¿en qué pie queda?

-Cuando asumí la dirección venía de la Subdirección Técnica, y desde ese lugar tenía una evaluación importante de cómo estaban funcionando algunos productos y la modernización que se necesitaba, entonces si bien mantuve este equipo, le di un giro. Ahora se encargan de identificar cuáles son las mejoras que se pueden realizar en los distintos productos de la institución.

¿Siguen trabajando los funcionarios que hicieron esta investigación y asesoraron a Pattillo?

-Sí, siguen.

¿No les corresponde algún tipo de sanción por esa recomendación?

-No. A este equipo se le encargó revisar este producto y ellos lo hicieron. Presentaron los antecedentes y fue la autoridad la que tomó la decisión.

¿Los funcionarios que estaban suspendidos se reintegran a sus mismas funciones?

-La mejor defensa de los funcionarios es que fueron absueltos. El resultado del sumario es su mejor carta de presentación. Hubo un cambio de estructura y, por ello, Felipe López no vuelve a ser jefe de precios, porque ese puesto ya no está en este nuevo organigrama.

Nos hemos acostumbrado a que cada cierto tiempo el INE esté envuelto en polémicas que afectan su credibilidad. ¿Cómo espera mejorar la imagen de la institución?

-Con puro trabajo. Tengo un equipo directivo cuya misión es hacer las cosas bien. Trabajar para mejorar lo que tengamos como puntos débiles, buscarlos y minimizar los riesgos a equivocarnos. Si nos vamos equivocar, hay que detectarlo antes, no después.

¿Para mayor credibilidad se necesita la autonomía?

-Uno no se gana la confianza con un papel. No quiere decir que no es importante el proyecto, pero es complementario. Si somos independientes en todas las dimensiones, nos permite contar con un presupuesto que no depende del gobierno de turno. Eso es lo importante, porque necesitamos fortalecer la institución, más inversión en infraestructura y personal.