Senado aprueba proyecto de postergación de la ley de plásticos de un solo uso

La Sala del Senado aprobó, con 17 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el proyecto de postergación de la ley de plásticos de un solo uso, conforme al texto aprobado en la Cámara de Diputados. En definitiva, se decidió postergar la entrada en vigencia de la prohibición de entregar productos de un solo uso por 54 meses desde la publicación de la ley, es decir, hasta febrero de 2026. El proyecto se despacha a ley.

El domingo 13 de febrero de 2022, entró en marcha la iniciativa que regula los plásticos de un solo uso en los establecimientos de expendio de alimentos –como restaurantes, cafeterías y fuentes de soda– prohibiendo la entrega de bombillas, revolvedores, palillos y cubiertos de plástico en su primera etapa de implementación. La ley establecía que en agosto de 2024, ningún local de comida podría utilizar productos que no sean reutilizables, prohibiendo el uso de cualquier producto plástico o de cualquier otro material no reutilizable tanto al interior de los locales como en sus operaciones.

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, valoró la postergación. “Es una buena noticia. Agradecemos que el Parlamento y el Ejecutivo hayan patrocinado la idea de postergar la ley, ya que no contaba con un reglamento que proporcionara certeza jurídica y resolviera muchas de las dudas del sector gastronómico y de las municipalidades encargadas de fiscalizar esta ley. Creemos que este nuevo plazo nos brinda la oportunidad de mejorar esta normativa. La mal llamada ley de plásticos de un solo uso hoy puede ser perfeccionada, permitiendo el uso de elementos compostables y biodegradables en los comercios”.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial sostuvo que “es una buena noticia para las empresas del rubro gastronómico porque les permite tener un tiempo apropiado para seguir avanzando en protección al medio ambiente y al mismo tiempo mejorar el artículo tercero transitorio y que las empresas se puedan preparar para la aplicación correcta de todo el resto de la normativa. Agradecemos, la disposición de todas las autoridades que escucharon y entendieron la realidad de las empresas y la necesidad de aplazar la entrada en vigencia la ley”.

“En Tarragona respaldamos el aplazamiento de la entrada en vigencia de la próxima etapa de la ley PUSU, que prohibirá la entrega de productos de un solo uso para consumo dentro de los establecimientos. Este aplazamiento es crucial, ya que aún no se ha publicado el Reglamento definitivo, generando incertidumbre. No podíamos arriesgar e invertir sin contar con condiciones claras. Además, es esencial aprender de la experiencia internacional, como en Francia, donde la prohibición de vajilla desechable en restaurantes, vigente desde enero de 2023, está siendo evaluada”, sostuvo Paula Catanzaro, gerente comercial de Tarragona.

Reparos

En el marco de la consulta pública que llevó adelante el Ministerio del Medio Ambiente para establecer un reglamento, Walmart, Nestlé, Starbucks y las operadoras de KFC, McDonald’s y Burger King manifestaron una serie de reparos a la iniciativa.

Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s, sostuvo que la transición a envases reutilizables plantea un desafío significativo tanto para la industria gastronómica como para los proveedores de envases de un solo uso. “Es sumamente relevante tener en cuenta que estas adaptaciones no solo representan un desafío operativo para los establecimientos, sino que también comprenden profundas implicancias económicas para la industria en su conjunto”, dijo en la consulta pública que terminó en abril de 2024.

Starbucks Coffee Chile, con 161 locales en el país, señaló que “durante su discusión en el Congreso no existió ningún antecedente o estudio que permitiera, por ejemplo, determinar cuáles serían los impactos de prohibir cualquier tipo de producto desechable al interior de los establecimientos de expendio de alimentos”. Además, agregó: “Estimamos que querer implementar en nuestro país una norma que solo existe a nivel nacional en un solo país del mundo (Francia) no nos convierte en un ejemplo para la región. Por más incómodo que resulte para quienes promueven la reutilización a cualquier costo, no existen actualmente estudios o antecedentes técnicos que permitan afirmar o sostener que la prohibición absoluta de desechables dentro de los locales es efectivamente una mejora para el medio ambiente. Nadie analizó el impacto en el consumo hídrico ni si efectivamente esa decisión disminuirá la generación de residuos”.