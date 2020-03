Senador Letelier en picada contra ingreso mínimo: “Es un proyecto muy malo, por no decir rasca”

En medio de la sesión de la Comisión Mixta, sobre el proyecto de ingreso mínimo garantizado, el senador del Partido Socialista y presidente de la instancia legislativa, se fue en picada contra la iniciativa y dijo que está llena de letra chica.

“Este es un proyecto muy malo, por no decir “rasca”, lleno de letra chica. No resuelve el problema político que tenemos y de una sociedad convulsionada. No se puede depender de datos de privados para aplicar políticas públicas”, indicó el parlamentario PS.

El gobierno puso como límite este miércoles para aprobar este proyecto, ya que según indicaron las autoridades, si se retrasa el visto bueno, el pago no se podrá efectuar en abril.

Además el proyecto ya lleva más de cuatro meses de tramitación y forma parte de la agenda social. En medio de este escenario, el senador dijo que “me habría encantado que el Gobierno trajera alguna propuesta concreta, debemos comenzar a discutir el salario mínimo digno de manera urgente. Me gustaría ver qué voluntad tiene el Gobierno de ir más allá de este mal proyecto", sostuvo el senador.

Cabe destacar que el pasado 10 de marzo el Senado aprobó el proyecto de ingreso mínimo garantizado, y ahora está siendo revisado por la Comisión Mixta.