Senadores cuestionan rol de Codelco en política del litio, pero Pacheco afirma que estatal valdrá más si entra al negocio

Una serie de cuestionamientos al rol que se le otorgó a Codelco en el marco de la estrategia nacional del litio hicieron ver este miércoles los integrantes de la comisión de Minería y Energía del Senado. Si bien las dudas fueron mayoritariamente presentadas por legisladores de oposición, también hubo planteamientos desde el oficialismo que apuntaron a conocer las reales capacidades de la estatal para ingresar al negocio del mineral no metálico.

A la comisión asistieron el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco; el presidente de Enami, Jaime Pérez de Arce, y la ministra de Minería, Marcela Hernando.

El senador RN Raphael Prohens aseguró ser “partidario de que Enami sea el gran gestor de este anuncio que hizo el Presidente, porque desde su creación ha estado relacionado con privados, sean grandes o chicos”. Para el legislador de la región de Atacama, Codelco debe estar enfocado en el negocio del cobre, ya que “el país tiene que producir más cobre y esa creo que es una tarea que no hay que descuidar”.

En esa línea, sostuvo que le hubiera gustado “ver más a un Codelco fuerte” y pidió concentrar las inversiones y esfuerzos de la compañía en dicho negocio, ya que “el cobre es ingreso permanente para el Estado; el litio no sabemos”.

La senadora RN Luz Ebensperger, a su turno, mostró reparos con el diagnóstico de la política del litio, ya que a su juicio “hay un problema basal: el Estado desde el año 80 tiene el monopolio del litio y hasta el día de hoy no ha podido extraer ni explotar nada”.

En esa línea, inquirió sobre el mandato otorgado a Codelco para producir litio. “Me pregunto por qué Codelco debe hacerlo, cuando cada año está aportando menos al Estado, está produciendo más caro y tiene importantes conflictos con comunidades y problemas ambientales”, lanzó.

La senadora coincidió con Prohens y afirmó que “el cobre siempre va a ser la principal fuente de ingresos del país”, por lo que cuestionó la necesidad de “distraer a Codelco para dedicarse al tema del litio, en vez de que siga dedicado a lo que es su expertise, y a que mejore los procesos actuales”.

Por su parte, la senadora PS Isabel Allende recordó los cuestionamientos sobre el endeudamiento que mantiene Codelco, por lo que preguntó si acaso “es posible para Codelco solventar estos nuevos proyectos estructurales que está haciendo frente, con las dificultades que sabemos está viviendo la minería en costos y disminución de la ley del mineral”.

Pese a ello, la senadora PS planteó su acuerdo con “el enfoque que le da el gobierno (a la estrategia), no tengo nada qué cuestionar, pero lo que me importa es saber esta situación de Codelco, en que creo tiene que ser un activo actor en esto”. “Estoy convencida que Codelco debe trabajar tanto en litio como cobre”, subrayó más tarde.

En tanto, el senador PPD Jaime Quintana mostró su respaldo a la estrategia gubernamental, señalando que “en general el gobierno ha sido bastante pragmático en todo esto”, e indicó que, a su juicio “las cosas van decantando bien”. Con todo, advirtió la conveniencia de estudiar el rol entregado a Codelco, y aseguró que “en este caso Enami tiene un rol fundamental, pero Codelco no puede descuidar lo que es estratégico y también permanente, y creo que las malas decisiones que han tomado casi todos los gobiernos hacia atrás respecto a qué hacer con el mineral, no pueden repetirse”.

Por ello, planteó que “no hay margen para equivocarnos, porque sino paralizamos yacimientos por muchas décadas”.

Descargos del presidente

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, expuso en la oportunidad los argumentos que favorecen la entrada al negocio del litio por parte de la principal productora de cobre del mundo. En eso destacó que el mandato del Presidente Boric y de Corfo para negociar el ingreso de la estatal al salar de Atacama “no nos pilló por sorpresa”, ya que venían explorando “cuáles eran las distintas opciones que se le podían presentar a Codelco en este campo”.

Ante los reparos de los senadores, fue categórico en remarcar las oportunidades que tiene la minera estatal para generar “una contribución mayor aún a la transición energética, de la mano del litio y el cobre”.

“No tengo ninguna duda de que el cobre y el litio van de la mano. Seríamos una empresa extraordinariamente miope si, como la mayor productora de cobre del mundo y una de las compañías mineras más respetadas, dejáramos pasar esta oportunidad que significa el litio para Chile y para Codelco”, afirmó Pacheco.

En esa línea, descartó que la compañía fuera a distraerse. “Codelco no se va a distraer con este negocio, al contrario, Codelco se va a potenciar, Codelco va a ser una empresa más robusta, Codelco va a valer más cuando estemos en el cobre y el litio, porque el cobre y el litio van de la mano”, subrayó.

En eso, Pacheco incluso reveló hace cuánto venían solicitando a Morgan Stanley, sus asesores financieros, apoyo en las negociaciones. “Llevamos seis meses contratados a uno de los grandes bancos del mundo para asesorarnos en esto. Eso sólo lo puede hacer Codelco”, sostuvo.

También enfatizó que, en su visión, las negociaciones con SQM apuntan a una posición favorable para la compañía, y señaló que “vamos a sentarnos a la mesa en muy buenas condiciones para negociar algo que le haga muy bien a Codelco y muy bien a Chile”.

También, mostró su confianza en obtener resultados dentro de este año.

“Vamos a ver lueguito si esto vuela o no vuela, aquí no nos vamos a empantanar durante años para ver si hay espacio o no para un acuerdo. Creo que eso lo vamos a saber relativamente rápido, y creo que ojalá no sea una imprudencia decir que esto debiéramos saberlo durante este año”, remarcó.