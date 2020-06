Senadores de Comisión de Hacienda descartan tercera propuesta de Briones para independientes

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones no logra convencer a los senadores de su propuesta para ir en ayuda a los independientes con boleta, y hoy nuevamente, y por tercera vez, se fue con la tarea de configurar otro diseño.

Se suponía que hoy la Comisión de Hacienda del Senado debía haber votado el proyecto para suplementar ingresos para este segmento, pero la fórmula que planteó Hacienda no gustó por intrincada. Ni siquiera convenció al senador RN, José García quien fue bastante crítico de la idea.

En términos generales la propuesta creaba tres tramos de ingresos y para cada uno cubría hasta un 50% de la caída de ingresos con tope de $65.000 de aporte, y con diferencias proporcionales según niveles de renta. Hasta $320 mil de ingresos, cubriría un 50% de esa mitad de pérdida; entre ese monto y $400.000, un 40%; y hasta $500.000, un 30%. El resto, y para quienes estuvieran sobre ese techo, se planteaba suplementar con un crédito blando con un año de gracia y pagadero en 3 años, por hasta $500.000 mensual.

“Aquí sirve el aforismo: para qué hacerlo fácil si se puede hacer más difícil. Creo que debemos tener propuestas simples y fáciles de implementar y entender. Creo que el monto de subsidio debe subirse, en los mismos tramos a 70%; 50; y 40%”, indicó el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Jorge Pizarro (DC).

En tanto, García planteó: “preferiría que los honorarios que están en el rango más bajo, de hasta $320 mil los pudiéramos incorporar al Ingreso Familiar de Emergencia, eso sería más claro, limpio y fácil de explicar”.

Mientras los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos (PPD) señalaron que sería mejor que este tema se incluyera en la discusión macro sobre el pacto para la emergencia, y no insistir con un modelo acá.

Pero el ministro señaló que desea que el proyecto vea la luz, que está con urgencia, así que después de 2 horas de debate, decidió acoger la propuesta de las proporciones de Pizarro, se allanó a la posibilidad de subir el subsidio a $75.000 y a aumentar el monto del crédito a los honorarios sobre $500.000 en torno a unos $600.000. “Estoy de acuerdo, acá hay que bajar las expectativas, digamos a que universo nos dirigimos y que esto no será la solución para alguien que ganaba $3 millones y hoy gana $1 millón, no es para los profesionales. Les pediría finalizar mañana con este tema ha sido problemático el proyecto, me gustaría tener acuerdo sobre una fórmula”.