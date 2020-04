Senadores reclamaron que bancos no estarían traspasando las menores tasas

La presentación del Informe de Política Monetaria (Ipom) sirvió de escalón para que los senadores de la Comisión de Hacienda elevaran su preocupación por la baja efectividad en el traspaso de la tasa de interés.

“La menor tasa no ha sido traspasada a las personas ni a las empresas; según la información que he recabado los clientes no encuentran respuesta o es negativa. A pesar de algunos anuncios, la banca no está ayudando y en algunos casos los bancos están con tasas muy altas que no guardan ninguna relación con las facilidades que está entregando el Banco Central (BC)”, observó el senador José García (RN).

Reclamo que fue secundado por el presidente de la instancia, senador Jorge Pizarro (DC): “¿Qué sacamos con darle mayor capitalización a BancoEstado si eso no llega a los pequeños?. ¿Qué saca el BC con sacar mayores medidas cuando no llegan y los requisitos aumentan?”.

El titular del BC, Mario Marcel recordó que las medidas especiales partieron este miércoles y que ya habían acudido cuatro bancos a solicitar recursos por alrededor de US$2.400 millones. “Esperamos que este flujo continúe. Por supuesto habría sido deseable que los bancos hubieran comenzado a incorporar estas nuevas condiciones desde antes, pero si no lo han hecho, hoy ya no tienen impedimentos”.

Y junto con recordar que los bancos no prestan a la misma tasa que se fondean, recalcó: “Uno esperaría que las tasas a las cuales se entregan los créditos se muevan en la misma dirección del costo de financiamiento para los bancos. Por tanto, si hoy le estamos entregando un costo de financiamiento más barato a 4 años a los bancos, ese menor costo debería verse reflejado en las tasas que la aplican al público”.