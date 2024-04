Sernac recibió más de 9 mil reclamos en contra de compañías de seguros generales en 2023

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió durante el 2023 un total de 9.215 reclamos en contra de compañías se seguros generales. La institución señaló que esto es equivalente al 7,6% de los casos mercado financiero.

Según detalló el Sernac, los problemas más presentes entre el total de reclamos fueron los asociados a la negativa de las compañías a cubrir siniestros. De hecho, el tipo de seguro más reclamado fue el seguro de automóviles con 6.952 casos, el 75% del total en contra de compañías de seguros generales.

Al respecto, el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, expresó que “no es justo ni razonable para las personas que las compañías de seguros no realicen las coberturas contratadas, con plazos que no se cumplen y prestaciones que no se brindan (...) Aquí hay una responsabilidad evidente de las empresas que tienen que ofrecer las coberturas comprometidas y que deben responder a los consumidores, en tiempo y forma”, sentenció.

De esta forma, el Sernac enfatizó en que las empresas deben entregar información completa sobre las condiciones relevantes del contrato, que no permita doble lectura. En esta línea, el servicio recalcó que las compañías deben enviar la póliza (en un plazo de 5 días hábiles), y que los consumidores deben exigirla y leerla con atención.

“Antes de aceptar debe considerar que son contratos complejos, que tienen coberturas y exclusiones específicas. Por ejemplo, si va contratar un seguro para cubrir los efectos de una enfermedad catastrófica como el cáncer, y la cobertura sólo ofrece asistencia telefónica, quizás no es lo que necesita”, explicó Herrera.

13 Julio 2023 Entrevista a Andres Herrera, Director del Sernac. Foto: Andres Perez

“La información que te entrega la compañía o empresa antes de firmar el contrato debe presentar todos los antecedentes necesarios para conocer y evaluar las características básicas del seguro, especialmente, debe detallar los riesgos cubiertos, exclusiones de cobertura, deducibles y prima a pagar”, detalló el Sernac.

Por otro lado, la institución también apuntó a que la “Ley Pro Consumidor”, estableció que las empresas deberán disponer de los mismos mecanismos que se permitieron para la contratación para poder terminar con estos servicios. “Así las empresas no podrán poner condiciones o barreras para mantenerlos amarrados a los servicios”, sostuvo el Sernac.

Para esto, han puesto a disposición la plataforma “Me Quiero Salir” para que los consumidores terminen con estos contratos con mayor facilidad. En detalle, esta herramienta sirve para seguros de vehículos motorizados; de cesantía; seguros de hogar no obligatorio; y seguros de robo de especies.

Quedan excluidos los seguros que tienen carácter de obligatorios, como, por ejemplo, los seguros de incendio y el de desgravamen para los créditos hipotecarios.

Al enviar la solicitud a través de la plataforma, las empresas deberán dar término al contrato el mismo día y hora que reciban la solicitud.