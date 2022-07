Soledad Recabarren: “El impuesto al patrimonio está pensado en gravar las inversiones en el exterior”

Aún faltan detalles, y si bien hay elementos positivos, como los beneficios para la clase media, existe una serie de dudas respecto de la aplicación de la reforma tributaria presentada por el gobierno. Esa es la mirada general de Soledad Recabarren, experta tributaria fundadora de Recabarren & Asociados, respecto del proyecto que busca recaudar poco más de 4% del PIB.

¿En una primera lectura, qué impresión le deja la reforma?

-Tiene cosas buenas y cosas que debe definir, y otras que son deseos de la autoridad que no aportarán nada. Siempre el Servicio de Impuestos Internos (SII) quiso que las normas antielusión se definieran en sede administrativa, hoy se hace en sede judicial. El servicio determina si hay una conducta inapropiada y le pide al tribunal tributario que la califique como tal. Esa calificación, en las reformas, se mantuvo siempre en sede judicial. Hasta ahora el SII ha informado de 60 situaciones por norma antielusión, es decir requerimientos de investigación, y sólo una ha llegado a los tribunales tributarios. ¿Va a cambiar eso porque lo vea la autoridad administrativa? No debiera cambiar.

¿Qué le parece técnicamente, los instrumentos son correctos??

-Dependerá de la bajada de la norma. Una cosa que me preocupaba son las retenciones y pagos de impuestos. ¿Cómo operará la retención del 22% sobre los dividendos, si la empresa retendrá ese 22% en enero, pero en marzo cambian los dueños? La forma legal que le den determinará como tributa. Acá faltan muchos detalles. Esto sólo busca recaudación, no es un pacto fiscal.

¿Por qué no es un pacto fiscal?

-Porque no es sistémico, no están mirando el sistema tributario como un todo, sino que están viendo donde subir tasas y recortar para buscar más recursos. No es un pacto fiscal. Se dice que se simplificará el sistema, pero sólo se muestran simplificaciones de las declaraciones.

¿Qué es lo que más le preocupa de la propuesta?

-Hay varios enunciados que son declaraciones de principios. Cuando se explica el impuesto a la riqueza, se dice que el proceso será fácil y rápido. Uno le tiene un poco de susto a esas frases, porque en los detalles el diablo mete la cola. ¿Qué hará el SII para que sea rápido: tendrá una especie de tabla de tasación de bienes? En los proyectos anteriores, cuando se hablaba de la valoración de los bienes, decía que debiese ser a valor de mercado; eso demora mucho. Cuando un gran empresario fallece, se demora cerca de un año en hacer el levantamiento de los bienes y hacer la valorización. Esas son las cosas que a uno le dan un poco de susto.

¿Técnicamente está bien diseñado ese impuesto al patrimonio?

-Lo que buscan es recaudación. Si estuvieran hablando de un sistema tributario orgánico y ordenado, la OCDE dice que el impuesto a la riqueza es recomendable sólo cuando no hay tributación sobre la herencia. Acá tenemos ese impuesto y además tendremos el tributo patrimonial, además de tasas especiales. Lo bueno, dentro de lo que puede tener el impuesto al patrimonio, es que las sobretasas como contribución de bienes raíces y el interés de 1,8% sobre ganancias acumuladas, serán crédito contra el impuesto al patrimonio.

¿Con ello se evita la doble tributación de esos ingresos?

-Hay que ver cómo juega con el impuesto a la herencia. Imagina una persona que pague el impuesto al patrimonio y fallece a los dos meses, y los herederos deben pagar el impuesto a la herencia. ¿Podrán usar eso como crédito, el impuesto pagado en el mismo ejercicio? Uno pensaría que es razonable.

A su juicio, ¿qué recaudará más: el 1,8% sobre ganancias diferidas o el impuesto al patrimonio?

-Debiera recaudar más el 1,8%. Este será un crédito, por tanto están asumiendo que este impuesto se paga. Diría que acá (en el impuesto al patrimonio) están pensando básicamente en aplicar impuestos sobre las inversiones en el exterior, porque un súper rico, en simple, tiene sociedades en Chile que serán normalmente de rentas pasivas, que tendrá una tasa de 1,8%, la misma del impuesto al patrimonio sobre US$15 millones. Entonces, estamos viendo que un impuesto cubre al otro. Por otro lado, una persona súper rica tiene propiedades, pero ahí se pagan contribuciones y sobretasa, con lo cual se cubre el impuesto al patrimonio también. ¿Qué otra cosa queda? Las inversiones en el exterior. El impuesto al patrimonio esta principalmente pensado en gravar aquellas partidas que no están gravadas en Chile.

Pero las inversiones en el exterior de todas formas se declaran.

-No tributas en Chile, se declara, porque normalmente tributas solo cuando se controla una sociedad en el exterior o se remesan ganancias a Chile y se paga global complementario. Pareciera que estás persiguiendo las inversiones en el exterior.

¿Para las empresas tiene sentido la rebaja del impuesto de 27% a 25%, aún cuando hay un 2% que se paga si es que no se invierte en investigación y desarrollo?

-No es una rebaja real. La norma dice que pagarás 25%, pero hay un 2% adicional que lo pagas en dinero o lo invierten investigación y desarrollo. Si soy una sociedad de inversiones, terminaré pagando 27%.

¿Pero en las empresas grandes, como las del IPSA, también tendrían ese problema?

-El I+D lo usan mayoritariamente las empresas grandes. Son pocas las pymes que lo usan, porque el sistema es complicado. Para las productivas grandes es una rebaja real.

¿Qué le parecieron los incentivos para las pymes?

-Tengo dudas, porque hasta el 31 de diciembre de este año pagan impuesto de primera categoría con tasa de 10%, y acá no se establece si volveremos a la regla general que es 25%, o mantendremos un tasa reducida. Lo lógico es que tuvieran una tasa reducida, como ahora, pero es una norma transitoria que dura hasta este año, y nada se dice en el proyecto.

¿Y el crédito especial de IVA por el primer año de sus operaciones?

-Si efectivamente se establece un sistema realmente simple, pudiera ser tremendamente beneficioso. Hay mucha gente en Chile que es informal no porque no le guste pagar impuestos, sino simplemente porque es tanta la burocracia que no vale la pena.

¿Qué le parecieron los beneficios para la clase media, como la deducción de la base imponible para quienes arrienden, o los gastos asociados al cuidado de personas menores de dos años?

-Me pareció estupendo. En todas las reformas los que pagan la cuenta son la clase media, y el hecho de tener las rebajas proarriendo y apoyo a la familia es muy bueno. Además, tienen el incentivo de que si hay alguien que recibe rentas de arriendo, tendrá que declararla. Ahora, eso trae aparejado un tema: siempre se ha discutido si el DFL 2 constituye un contrato ley entre el Estado y el contribuyente, porque cuando firmas el permiso de edificación y la recepción del DFL 2 te ajustas a los beneficios que da la ley. Desde el punto de vista legal, hay una discusión de si es un derecho ganado por el titular del DFL 2. Por eso, cuando se limitó el DFL 2 a dos viviendas se decía: “Las compras que se hagan de la lay hacia adelante”, y la reforma no se atrevió a meterse con los DFL 2 existentes. Puede haber ahí un tema, habrá una discusión sobre si se pueden quitar los beneficios para quienes compraron DFL 2 antes de la dictación de esta ley.