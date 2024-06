El duro cruce de opiniones entre la oposición y Michel Jorratt por cifras de evasión y elusión

Las cifras sobre la evasión y elusión que hay en el país volvió a estar presente en la discusión del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias que se tramita en la Comisión de Hacienda del Senado. Esto porque uno de los expositores fue el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, quien también fue el autor de un informe sobre el tema y que ha sido ocupado por el Ministerio de Hacienda en la discusión de la iniciativa.

Una vez concluida la presentación que hizo Jorratt, el senador de Evópoli, Felipe Kast, tomó la palabra:” Usted dijo que la boleta electrónica no iba a recaudar nada. ¿Y que pasó con esa recaudación? Lo segundo es que el impuesto a los servicios digitales usted dijo que iba recaudar US$20 millones anuales, pero fue mil millones de dólares al año, ¿entonces básicamente preguntarle por qué en el pasado no se cumplieron las proyecciones? Y siguió: “La reforma tributaria de 2014 dijo que recaudaría 3,5% y recaudó 2% del PIB”.

Luego tomó la palabra el senador Juan Antonio Coloma (UDI) quien abordó el informe de evasión y elusión que Jorratt realizó junto al equipo de estudios del SII. “Cuando se planteó la lógica de recaudación de esta reforma tributaria se dijo que había sido muy importante el informe suyo y por eso lo clave es saber cómo se hace ese cálculo”, partió diciendo el Senador.

Asimismo, dijo que ese informe determinó que hay un “20% de evasión del IVA y 50% de evasión del impuesto corporativo, es ahí donde uno dice chuta; si es así, este país estaría destruido, pero me da la impresión que puede haber un tema de informalidad u otros temas vinculados”.

Jorratt tomó la palabra para responder una por una las interrogantes de los legisladores de oposición: “Respecto a las estimaciones, sobre la boleta eléctrica la recaudación fue 0. La tasa de evasión de IVA no ha cambiado, y eso pasa porque no cambia la recaudación si el vendedor de un almacén tiene que dar una boleta con el celular en vez de papel, por ello, no encuentro que haya dicho algo incorrecto. “Para mejorar la recaudación de IVA lo que uno debería hacer es fomentar las transacciones electrónicas, pero eso no tiene que ver con la emisión de un documento electrónico. Eso es distinto a una factura electrónica”.

Sobre servicios digitales, planteó que “no tengo información de la recaudación, pero no es raro que haya más plata, porque las transacciones han ido creciendo. Lo que hice fue hablar de estimaciones en otro país, pero yo no hice una estimación por ese impuesto”.

Ahora respecto a la reforma de 2014, Jorratt dijo que “mi estimación fue de 3,02% del PIB, pero ese era el proyecto original, sin los cambios que se hicieron después. Por ello si se recaudó 2% es bastante. Tampoco me siento que me haya equivocado en eso”.

Y finalizó diciendo que “en general no he estado muy perdido con las estimaciones”.

Con respecto a las dudas sobre el informe, Jorratt sostuvo que “el informe del CEP analizó toda la metodología que aplicamos, buscaron todas las posibles fuentes de sobreestimación, cuantificaron esa supuesta sobreestimación y el CEP concluyó que no era 49% sino que 40%, hay tanta diferencia? No”.

Luego nuevamente tomó la palabra Coloma: “Este es un tema que me preocupa. Este es un tema técnico no político, y deberíamos saber si es verdad que hay un 50% de evasión de impuestos corporativo, ese es un tema a analizar, porque si esa cifra es así seriamos campeones mundiales en evasión”. Para el senador, “es un dato, y como alguien decía podemos discutir sobre muchas cosas, pero tener claro los datos y ahí es donde surgen las dudas sobre estas distintas interpretaciones que se dan”.

La visión de Etcheberry

En la sesión también estuvo presente el exdirector del SII, Javier Etcheberry, quien entregó sus propuestas a los senadores.

En materia de informalidad, dijo que “en forma adicional a lo que viene proponiendo el proyecto en materia de inicio de actividades, en orden a prohibir que los órganos de la administración del Estado puedan contratar proveedores sin inicio de actividades, se debería incorporar también la exigencia de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de dichos proveedores, según determine el SII mediante resolución”.

En materia de la obligación de los bancos a entregar información al SII del nuevo artículo 85 ter3 sobre un número relevante de transferencias a una misma cuenta; se recomienda que también se entregue información del monto acumulado de las transacciones, a fin de que el SII pueda focalizar su fiscalización.

En otro ámbito dijo que “considerando que en la tramitación del proyecto se rechazaron las disposiciones que permitían la declaración administrativa de elusión, se sugiere mantener el estatuto vigente de la norma general anti elusiva (NGA). En particular, no tiene sentido mantener el Consejo Asesor Consultivo, máxime si estos consejeros pudieran ser asesores tributarios externos, con los consiguientes conflictos de interés que pudiera haber”.

El exdirector también planteó sus dudas “acerca de la conveniencia de la norma de repatriación de capitales y de condonación de multas e intereses, dado que estas normas de regularización periódicas podrían generar un ambiente de incumplimiento en el mediano plazo, desincentivando el cumplimiento futuro de los contribuyentes relevantes. Podría ser más conveniente utilizar la información contenida en los convenios de intercambio de información para fiscalizar y sancionar a los evasores que corresponda”.