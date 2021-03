Solución fotovoltaica Enel X entrega energía eléctrica permanente a familias de la comuna de Putre

En el marco del programa “Ruta de la Luz”, el ministerio de Energía encargó a Enel X el diseño, desarrollo e implementación de 50 sistemas fotovoltaicos de generación individual en diferentes casas de la localidad de Putre, Región de Arica y Parinacota. Esta iniciativa busca reducir las brechas de acceso a la energía eléctrica, mejorando la calidad de vida de los habitantes de los rincones más remotos del país.

La “Ruta de la Luz” es una colaboración asociativa público-privada que está reduciendo las diferencias respecto del acceso a la energía eléctrica que aún persisten en Chile, con la meta de conectar al menos 2.500 viviendas anuales, en el que se considera las necesidades particulares de los territorios y su condición de aislamiento.

“Este proyecto tiene un significado especial para nosotros porque se emplaza en localidades fronterizas, reservorio de un valiosísimo patrimonio natural y cultural, habitado por el pueblo Aymara”, destacó el subsecretario Francisco López, quien a la vez resaltó que “hay tradiciones y una forma de vida que nos comprometimos a respetar y proteger, entregando electricidad a través de la energía limpia del sol, con un proyecto acorde a este entorno y su cultura”.

Por su parte, Claudio Candia, Head of Business to Business de Enel X, enfatizó la importancia de acercar y democratizar las nuevas tecnologías al servicio de las personas, no solo en el centro del país, sino que también en las zonas más extremas, donde las condiciones de vida son más difíciles.

“La solución entregada por Enel X corresponde a sistemas individuales de autogeneración de energía mediante paneles fotovoltaicos, que contempla un suministro continuo de 24 horas de electricidad. Este proyecto tiene un doble valor, ya por una parte pretende dar solución al requerimiento residencial de estos sectores aislados de nuestro país, pero además mejorar la calidad de vida de sus habitantes y sus familias”.

Chile continúa su proceso de avance de la transición energética, acelerando el desarrollo de soluciones en base a energía solar. Dentro de las energías renovables, la que está alcanzando un mayor progreso es la solar fotovoltaica, la que representa el 7% de la generación eléctrica total. Adicionalmente, más del 70% de los nuevos proyectos de energías limpias corresponden a solares fotovoltaicos.