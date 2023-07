Sondeo: más de la mitad de empresas no ha contratado a trabajadores mayores de 55 años en el último año

La encuesta realizada por Laborum “¿Cómo funciona los talentos hoy?”, reveló que la edad puede ser un factor determinante en el proceso de selección de un talento. En el caso de Chile, un 65% de las respuestas considera que sí es concluyente y un 35% que no lo es.

Y estas cifras se condicen con lo señalado por los reclutadores, ya que más de la mitad de ellos señaló no haber contratado a personas mayores de 55 años (52%) en el último año y un 35% indicó que tuvo entre 1 a 5 contratados con ese rango de edad, el que en nuestro país, para el caso de los hombres, estaría a diez años de alcanzar la edad de jubilación, y en el de las mujeres a cinco años.

Esta tendencia se repite en los otros países donde se efectuó el estudio: Argentina, Ecuador, Panamá, Perú, constatando que en el promedio de las cinco naciones, el 61% de los reclutadores no tomó a personas de más de 55 años en sus respectivas empresas.

La encuesta, aplicada entre marzo y junio de 2023 a 234 especialistas en la materia, identificó que en 52% de las planillas de las empresas encuestadas un 10% está compuesta por jóvenes de 25 años y en esa misma proporción por mayores de 60 años. En el caso de las firmas chilenas, un 26% de ellas cuenta con colaboradores de 45 años o más y, al momento de optar por una contratación, la experiencia de las personas es un factor que se podría considerar.

Al consultar sobre personas de 45 años o más, cerca del 30% reconoció que en los último doce meses han contratado entre una a cinco personas de ese rango etario; y 22% de los encuestados aseguró que el número de contratados fue incluso mayor a cinco. Eso sí, 26% reconoció que durante el último año no contrató a ninguno de esta edad.

En ese sentido, la encuesta identificó que 70% de los reclutadores sí considera la edad en el proceso de selección y el 65% afirmó que este dato es determinante para la incorporación de una persona a la empresa.

Federico Barni, CEO de Jobint, matriz de Laborum, señala que para las personas sobre 50 años que se encuentran buscando trabajo, es importante tener en cuenta que la trayectoria laboral puede ser una ventaja considerable con respecto a otros postulantes, por lo que “es un atributo que se debe poner en valor en una entrevista de trabajo. Es decir, tener muy claro cuál es el aporte que puede hacer a la organización en base a su experiencia y aprendizajes. Por otro lado, este segmento debe buscar desarrollar nuevas herramientas que mejoren sus competencias, especialmente con habilidades relacionadas al manejo de la tecnología.

En esta línea, mostrarse con disposición y flexibilidad para aprender de estas nuevas tecnologías en una entrevista resulta esencial. Por último, si la persona tiene mucha experiencia o bagaje laboral, es necesario que adecue su CV en base a la oferta a la cual está postulando, para no quedar sobrecalificado”.

No obstante, los reclutadores de la región afirman, en su mayoría, no indicar el rango etario para el puesto ofrecido. En el caso de Argentina, el 23% indica que sí lo declara y un 62% que no lo indica. Para los encuestados de Ecuador, un 19% de las respuestas señala que sí y un 68% que no; en Panamá, un 27% que sí y un 53% que no; en Perú, un 25% que sí y un 59% que no, y específicamente para Chile, el 91% de las veces no se indica el rango de edad requerido para el puesto y en un 5% sí. De esta manera, a nivel local la edad no sería el primer filtro para la postulación.

Barni hace hincapié en la valoración de la diversidad al interior de las instituciones: “La diversidad de voces dentro de los equipos es un valor fundamental de la cultura empresarial. Los equipos diversos y plurigeneracionales aportan miradas diferentes sobre la realidad y las tareas que hay que resolver a diario. Y eso no solo genera un ambiente laboral más inclusivo, sino que también aporta directamente a la productividad de las organizaciones”, asegura.P