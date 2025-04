Subtel por el futuro de Telefónica en Chile: “No tienen el aspecto de una compañía que está saliendo del país”

La industria local de las telecomunicaciones sigue en momentos de definiciones. Aunque Wom abandonó el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y su nueva administración afirma que la empresa “no está a la venta”, los movimientos regionales siguen: el grupo Telefónica, que opera en Chile como Movistar, ha vendido varias operaciones en la región: pactó la enajenación de sus unidades en Argentina, Colombia y, este fin de semana, Perú, y prepara desinversiones en Uruguay, y México.

En Chile, Telefónica ha tenido dos años de bajos números. En 2024 anotó pérdidas por US$ 446 millones, mientras en 2023 las mermas de la última línea habían ascendido a US$ 77 millones. “Obviamente que una empresa que tiene resultados negativos es un factor de preocupación, porque es una empresa relevante en nuestra industria”, opina el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.

La autoridad reveló que conversó recientemente con el CEO de Telefónica Hispam, Alfredo Gómez Palacio, en el Mobile World Congress, evento del mundo tecnológico realizado a principios de marzo en España.

“Tuvimos una reunión en la cual conversamos acerca de esto. La reunión coincidió con el anuncio de la venta de Telefónica Argentina a Telecom. Yo creo que esto hay que mirarlo en el tiempo. Esta desinversión Telefónica la anunció en 2019. No es una noticia de ayer. Y la anunció con un criterio súper claro, objetivo y razonable: ‘Si hay un buen precio, voy a vender’. En mercados donde sus resultados son a veces buenos, a veces no tan buenos y a veces definitivamente malos, es lo más razonable (...) No es que ellos hubieran acelerado algo”, declaró, agregando que en Colombia la situación fue similar.

El éxodo de Telefónica de distintos países de América Latina puede ser perjudicial para el propio grupo, advierte el subsecretario.

“Abre el riesgo de que esto se vea como una estampida que significa que el valor eventual, el precio eventual de venta de cualquier otra operación, se vería mermado por esta sensación de estampida”, señaló.

“Esto además se cruza por la situación en Perú, donde decidió hace un tiempo dejar de inyectar recursos. Perú significaba para ellos inyectar recursos permanentemente con rentabilidades negativas”, dijo. Esto, antes del anuncio de venta de este domingo.

Araya dice que en Ecuador y Venezuela, las operaciones son estables, por lo que no hay urgencia en desinvertir. Pero Chile genera preocupación, según mencionó Gómez Palacio al subsecretario.

“En 2023 habían tenido un resultado negativo, con una Ebitda positivo. En 2024 presentaron un resultado negativo con una Ebitda negativo y eso es bastante más complejo de absorber. Sin embargo, en el momento de nuestra conversación ellos no tenían proyectado acelerar la venta”, afirmó.

Araya dice que Chile es un mercado en el que Telefónica se ha mantenido estable, pero “muy razonablemente como inversores no están dispuestos a perder plata, por lo tanto tienen que buscar una forma de corregir este estado de resultados y seguir escuchando si hay una oferta atractiva para la venta. Creo que no ha cambiado la situación, más bien pienso que pueden ralentizar una decisión producto de este efecto estampida”, manifestó.

“A mi me han presentado sus planes de expansión, están anunciando inversiones importantes, no tienen el aspecto de una compañía que está saliendo del país”, añadió.

El subsecretario reiteró que Telefónica está evaluando los escenarios posibles: “Un escenario factible es que logren revertir sus pérdidas. Si lo logran, yo los veo por un buen tiempo más en Chile. Si no me imagino que van a estar más llanos a escuchar ofertas. No lo veo en el transcurso de este año. Con la información que yo tengo no parece que sea algo inminente. He escuchado actores del mercado decir ‘ya está lista la venta, está negociada’ y me merecen dudas porque lo que me ha manifestado la empresa va en una línea distinta”.

¿Qué pasará ahora con Wom?

La salida de Wom del Capítulo 11 pone a la compañía en un escenario en el que ya puede comenzar a cumplir sus compromisos con el Estado pendientes con mayor holgura, es decir, en Fibra Óptica Nacional y la red 5G. Desde la Subtel aún ven la situación con preocupación, aunque con optimismo.

“Este Capítulo 11 ha significado una merma para los acreedores. Perdieron plata en esto. El Grupo Ad Hoc manifiesta un interés serio de explotar comercialmente la compañía. Ellos no vinieron a engordar y vender. Lo que me manifiestan es que ellos ven una oportunidad de negocio y una oportunidad de recuperar lo perdido. Desde ese punto de vista yo soy optimista de que la compañía va a tener criterios de administración estrictos”, dijo.

La Subtel aún evalúa caducarle la concesión a Wom ante sus incumplimientos.

“Es un proceso que está normado en la ley. No es una cuestión arbitraria. Nosotros tenemos hoy los antecedentes para iniciar ese proceso. Me parece prudente en resguardo de los intereses del Estado escuchar a la nueva administración. Si la nueva administración presenta un plan serio de cumplimiento y de compensaciones al Estado producto de sus incumplimientos, yo estaría disponible para no caducar la concesión. Si la empresa no es capaz de presentar eso, yo voy a avanzar en la caducidad de la concesión porque me parece que el incumplimiento es irrefutable”, expresó.

Durante los primeros días de abril, el subsecretario se reunió con la nueva administración de la compañía, el gerente general, Chris Bannister, y otros ejecutivos, quienes se comprometieron a entregar un cronograma.

El subsecretario dice que no se han establecido plazos, “porque ellos tienen un directorio el 17 de abril y yo entiendo que el presentar plazos razonables significa comprometer inversiones y, por lo tanto, entiendo que esto requiere una discusión de alto nivel”.

En total se han cobrado cerca de US$12 millones en boletas de garantía por el incumplimiento. Hay otras sanciones que aún no se han podido aplicar por distintos flancos en tribunales y por el arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Desde Wom han sido enfáticos en que tendrán una nueva actitud. El subsecretario dice que sí ha notado cambios; “La reunión que tuve ayer con la administración fue una buena reunión en cuanto a reconocer los incumplimientos, reconocer las faltas y desde ahí comprometer soluciones”, declaró.

“He escuchado muchas veces que esto es porque el Ejército se demoró en hacer esto, me retrasé porque Bienes Nacionales no me respondió esto... He escuchado mucho desligar responsabilidades y no es lo que escuché en la reunión”, sumó.

La rentabilidad de las empresas

El subsecretario apuntó a las tareas pendientes y los desafíos a los que hacer frente durante la última parte del gobierno. El primer desafío tiene que ver con las habilidades digitales y cómo impulsarlas en la población, sobre todo en los colegios. Mientras que el segundo tiene que ver con la eficiencia productiva.

“La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad nos dice tenemos la productividad del país congelada desde hace 15 años. Miro la realidad tecnología y digo: ‘tenemos todas las tecnologías necesarias con estas posibilidades (de aumentar la productividad)’ No lo estamos logrando y tenemos que ser más majaderos en ello”, sentenció.

Si bien se han ido avanzando a través de iniciativas de Corfo, y Fundación País Digital, “nos falta ir identificando sectores”, declaró. “A lo mejor con pequeñas inversiones logramos mejorar la productividad y quebrar esto”, añadió.

Dice que esto también está asociado a la sostenibilidad financiera de la industria. “Todas las empresas invirtieron en 5G, pero al final el volumen total de clientes no cambia significativamente. Con internet de las cosas cambia el volumen de clientes pasamos a poner chip a las ovejas a los árboles, a quien queramos y eventualmente además con servicios de valor agregado (...) lo que permite monetizar”, dijo.

Hay un gran pero en esto. Si bien Chile ha llevado a cabo una robusta implementación de la red 5G esta fue “usando el backbone de 4G y esto significa que ciertas características de las redes 5G no están disponibles”, declaró. Por lo que ahora las compañías tienen que evaluar si volver a invertir en la modalidad standalone, que permite disponer de todo lo que trae el 5G, “esa es una disyuntiva que todas las telcos están analizando hoy día”, dijo Araya.

¿Chile requiere de estas características del 5G? “Como yo soy un entusiasta de la tecnología digo que sí, pero no por la tecnología en sí, sino porque la tecnología con esas características permite dar salto productivo”, manifestó Araya, ejemplificando con el Puerto Chancay en Perú, completamente automatizado, para lo cual se requiere 5G en standalone.

“La respuesta es sí, la necesitamos, lo que pasa es que no sabemos que la necesitamos”, enfatiza Araya.

Poder utilizar el 5G para este tipo de proyectos impulsaría la rentabilidad de las empresas, pero ¿de qué depende realmente? Araya dice que es una discusión no resulta a nivel mundial, pero que “la discusión que está atrás de esto desde hace rato es cuántos operadores caben en un determinado mercado”, dice. Pero ese dilema tampoco tiene una respuesta clara.

Mientras que países como Brasil de más de 200 millones de habitantes cuenta con tres operadores, en Bélgica con 11 millones de personas hay cuatro. Las compañías “no manifiestan los mismos números rojos que las de acá. Tampoco han invertido 200 millones de dólares en un despliegue de una red 5G hace menos de cinco años. Entonces, hay condiciones que marcan diferencias”, declaró.

Para el subsecretario “la cantidad de operadores no es un indicador en sí mismo. Creo que operadores muy eficientes con estructuras de costo muy livianas podrían haber 15 a lo mejor y funcionaría. Operadores con tensiones de inversión recurrentes de cientos de millones de dólares probablemente no se justifiquen cuatro″.

Según Araya, “nosotros estamos en algún lugar intermedio en el cual, si somos capaces de mejorar el ingreso, producto de entrar a sectores productivos, ya no enfocándonos en personas sino en sectores productivos, yo creo que pueden ser sostenibles cuatro. Si no somos capaces de hacerlo, yo creo que puede haber una concentración de mercado en un horizonte de menos de 3 años”.

Respecto a una eventual alza de precios, el subsecretario apuntó a que “no es sano que las empresas no puedan hacer un reajuste según IPC, que en la práctica es lo que les sucede a muchas empresas (...) Cuando Entel tomó la decisión el año pasado de aplicar un ajuste a sus planes hubo ruido, pero se produjo el ajuste y sigue siendo el número uno en el mercado. Entonces hay espacios para los ajustes”.