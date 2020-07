Super de Salud instruye a las Isapres para que activen de forma automática la cobertura adicional para sus afiliados durante la crisis sanitaria

La Superintendencia de Salud ingresó un oficio que instruye a las Isapres a que activen de forma automática de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) para sus afiliados durante dure la crisis sanitaria. Esto, siempre y cuando sea el caso de pacientes que sean derivados a las clínicas por mandato de la Unidad de Gestión de Camas Críticas.

Antes, las personas debían informar a su Isapre, dentro de un plazo de 48 horas tras el ingreso para que el beneficio, que cuentan todos los afiliados a este sistema, pudiera ser activado.

Mientras que, en el caso de que una persona acuda directamente a un recinto hospitalario, la clínica deberá informar al paciente que tiene la posibilidad de hacer uso del CAEC y a la vez informar a la Isapre correspondiente que existe un paciente en sus instalaciones que hará uso de este beneficio.

“Nos ha pasado que una persona que se enferma gravemente y su familia está preocupada, no hace los trámites a tiempo, porque no tiene la capacidad en ese momento, y queda fuera de la cobertura. Con esto queremos que eso no pase nunca más y que está coberturas se active en la medida que sea lo mejor para ese paciente, (ya que podría tener) otro seguro que otorgue una mejor cobertura”, dice el superintendente de Salud, Patricio Fernández.

Desde la Super de Salud informaron que las aseguradores y prestadores de salud ya fueron notificadas del oficio desde el viernes pasado. Mientras que, los casos de los pacientes que no realizaron el trámite a tiempo, Fernández explicó que están revisando cada de estos casos del que son notificados para definir si puede o no aplicar el beneficio de manera retroactiva.

“Lo que paga el afiliado es únicamente un deducible que va en un rango entre 60 UF a un máximo de 126 UF. Es decir, que la cuenta podría salir $15 o $20 millones y ese sería el máximo, la diferencia entre los rangos de los deducibles va a estar dado por los ingresos de los personas (...) y son 30 cotizaciones máximas que paga una persona”, detalló Fernández.