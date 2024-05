Taylor Swift y el hito de los US$ 1.000 millones saltan del mundo de la música a la economía

Qué tiene que ver Taylor Swift con Jerome Powell. Hasta hace algún tiempo, poco. Poco, por no decir nada. Sin embargo, la artista estadounidense saltó de la vereda de la música y la cultura popular al ámbito de la economía cuando el titular de la Reserva Federal -el símil en Chile del o la presidenta del Banco Central- dijo que su éxito arrollador era digno de ser observado.

Y no es para menos. En un 2023 que no será recordado precisamente por ser demasiado dinámico para la economía mundial, el Eras Tour de la cantante de 34 años recaudó más de US$ 1.000 millones (según cálculos de Pollstar), una cifra jamás registrada para cualquier artista de cualquier género musical.

Taylor Swift es “billonaria”. De acuerdo a Forbes, la compositora de “Love Story” y “You Belong with Me” tiene un patrimonio de US$ 1.100 millones, únicamente gracias a sus canciones y conciertos (con otras variables, esta cifra sería aún mayor).

También se trata de una cifra inédita para la industria musical.

Los ingresos de Taylor Swift y lo que mueve en las ciudades a las que arriba con su monumental puesta en escena (dispara las ocupaciones hoteleras y arrasa en Airbnb) incluso generó una nueva terminología económica: Swiftonomics.

Los ingresos de “TS” han sido objeto de análisis por parte de Paul Krugman. El ganador del Nobel de economía 2008 planteó incluso que Taylor Swift estaría siendo mal pagada.

Taylor Swift no podía estar ausente en Money Talks.

Boom de los autos eléctricos

En un tema distinto, pero de un crecimiento igualmente vertiginoso, Money Talks se adentra en el mercado de los vehículos cero y bajas emisiones. Y no es para menos ya que según datos de la Asociación Nacional Automotriz (ANAC), las ventas de este segmento marcaron un hito en abril.

Concretamente, se comercializaron 1.436 unidades, lo que implica un potente salto de 219,8% en doce meses. Desagregando la muestra, la venta de los modelos 100% eléctricos (BEV) registraron un alza aún mayor, de 450,8%, a 347 unidades. Se trata del mejor registro para cualquier mes en la historia.

En Money Talks conversamos con el secretario general de la ANAC, quien abordó el termómetro del mercado automotriz, los desafíos de la industria de la electromovilidad y también la molestia del gremio con algunas promesas no cumplidas por parte de la autoridad.

Récord de venta de autos eléctricos en Chile.

El “Nerd” (o niño genio) de Internet

Mark Zuckerberg fue tendencia esta semana ¿La razón? Su cumpleaños número 40. El fundador de Facebook es uno de los personajes fundamentales de la nueva economía gracias al imperio digital que edificó en 20 años y su influencia en el mundo actual.

Mark Zuckerberg

Porque no es solo Facebook. El mayor “nerd” de Internet también es dueño (a través de Meta, la matriz del grupo) de Instagram y Whatsapp.

Y si la fortuna de Taylor Swift sorprende al mundo entero, no hay palabras para describir la de Zuckerberg. De acuerdo a Bloomberg, su fortuna se estima en más de US$ 186.000 millones, un poco más de la mitad del PIB anual de Chile. “Niño” Genio.

Isapres

Y la coyuntura local tampoco es ajena para Money Talks. Esta semana se votó, se aprobó y despachó la polémica ley corta de Isapres, lo que aparentemente le daría viabilidad al sistema de salud privado. La industria no lo tiene tan claro.

Como sea, es un tema que levantó mucha polvareda política por los potenciales efectos en la cobertura de salud de la gente.

La fiesta del cobre (y el alivio de las cuentas fiscales)

El cobre es la mejor noticia del momento para Mario Marcel y las arcas fiscales. Es que el principal producto de exportación del país está on fire en los mercados internaionales, con la libra superando la barrera de los US$ 5 la libra.

El cobre alivia las arcas fiscales.

Segun el Informe de Finanzas Publicas del IV trimestre de 2023, un cambio de 1 centavo de dólar del precio del cobre, generaria un cambio de US$ 17,8 millones en los ingresos efectivos en el caso de Codelco en 2023.

Las sucesivas alzas que ha tenido el metal rojo durante este año llevó a Hacienda a corregir al alza su previsión. Entre enero y el 14 de mayo, el precio promedio es de US$3,99 la libra y, por lo mismo, la proyección del Ejecutivo subió de US$3,84 a US$4,2 la libra.