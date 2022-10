Tianqi recurrió a la FNE para alzar restricciones en su presencia en SQM

11 Noviembre 2021 Entrevista a Frank Ha, Presidente de Tianqi. Foto: Andres Perez11 Noviembre 2021 Entrevista a Frank Ha, Presidente de Tianqi. Foto: Andres Perez

A inicios de octubre la empresa china productora de litio a nivel mundial solicitó al organismo antimonopolio el alzamiento de las restricciones que le impuso a su ingreso a la propiedad de SQM en 2018. La compañía, dueña del 23% de SQM, no puede designar a sus ejecutivos en el directorio de SQM, no puede tener directores en SQM Salar ni tampoco acceder a información sensible en el negocio del litio.