Hudson Bankers: “Los chilenos estaban cerrados a vender, pero hoy en día están dispuestos a escuchar”

“Debiera ser un 2022 muy activo en M&A por la convergencia de compañías abiertas a conversar a precios razonables y compradores con mucha caja viendo dónde invertirlo a precios razonables”. La proyección la hace Todd Huckaby, socio fundador de Hudson Bankers, para quien los últimos años han producido una serie de cambios en el ámbito local que está impulsando el negocio de las fusiones y adquisiciones.

Durante 2021 se produjo una serie de transacciones ligadas al sector infraestructura, sea logístico o ligado a energía, algo que a su juicio seguirá adelante durante este ejercicio.

Hudson Bankers es una compañía que durante 20 años ha estado presente en el mercado de asesoría de fusiones y adquisiciones midmarket (US$ 30-300m). Y en los últimos 10 años han estado enfocados en el mercado Andino/Caribe incluyendo Chile, Perú, Colombia y Centroamérica. En 2021 cerraron seis transacciones de M&A valorizadas sobre US$ 500 millones, y para este año su portafolio activo de transacciones suma más de US$ 1.000 millones, con operaciones en Chile, Perú, Colombia y Costa Rica.

“El tema del nuevo gobierno y la Convención Constitucional es algo que afecta mucho el ambiente M&A por el lado de los compradores y vendedores en formas distintas. Pero también hay otros factores iguales de importantes”, dice Huckaby a la hora de abordar el interés de los chilenos por vender.

¿Los empresarios chilenos están más propensos a vender?

-Creo que todo lo que ha pasado en 2019, sumado a la pandemia, ha llevado a cuestionarse si el futuro es tan previsible. Al no tener ese factor de predictibilidad la gente dice ‘bueno, después de haber construido un negocio por 30 años, sería bueno empezar a pensar en sacar algo por si pasa cualquier cosa’. Ese es el pensamiento de mucha gente, o también se da que la competencia en ciertos rubros se pondrá tan fuerte que es bueno tener un socio con espaldas y conocimiento que pueda ayudar a desarrollar el negocio.

Los chilenos siempre han querido manejar sus empresas y estaban cerrados a vender, pero hoy en día están dispuestos a escuchar. Y tampoco hay muchos chilenos buscando invertir en la región, los compradores son del hemisferio norte, e irónicamente estas familias de la región están buscando oportunidades en Europa y EE.UU.

Hay mucho nerviosismo de los dueños de empresas viendo cómo diversifican su riesgo país. Esto está ocurriendo en Chile, Perú y Colombia, que son mercados donde estamos activos. Muchos de los grandes grupos económicos hace mucho no están invirtiendo el dinero de su patrimonio familiar en Chile, sino buscando alternativas en el hemisferio norte -principalmente en EE.UU. y Europa-. Esto se combina con un 2021 que fue muy bueno para muchos y, por lo tanto, la foto es buena para entrar a un proceso de venta parcial o total.

¿Qué dicen los inversionistas extranjeros respecto de los cambios que está viviendo el país?

-Estuve hablando con un grupo internacional que me comentaba que invierten en Zambia, Nigeria, que también son grandes inversionistas en Argentina y Brasil. Ellos no ven riesgos, invierten en ese tipo de países y tienen resultados envidiables, y ahora quieren armar su plataforma latinoamericana. Hay una asimetría de percepción de riesgo, y eso produce que la gente esté dispuesta a vender. Hay unos que están dispuestos a pagar un precio y otros dispuestos a soltar, ahí se juntan las curvas.

La gran mayoría de compradores es internacional hoy en día y se dividen en financieros (fondos) y estratégicos (operacionales ya en el negocio o expandiendo cobertura geográfica). Los fondos internacionales en general ya están fondeados para invertir en la región latinoamericana, por lo tanto, es un tema de dónde, y Chile sigue siendo de los más atractivos. Hay bastante confianza en la inercia institucional que existe, sin importar el gobierno de turno, por todo lo construido en Chile en las últimas décadas.

¿Cuánto ha crecido la actividad de ustedes?

-Históricamente teníamos alrededor de 20-25 transacciones avanzando al mismo tiempo, hoy estamos en torno a las 35. Y no es solo número, sino la calidad. Vemos pasar muchos negocios que están conversándose, algunos se frenaron con el tema político, pero volvieron rápidamente una vez que se resolvió la elección.

Los sectores en venta

¿En qué sectores se están produciendo las ventas?

-Lo que ha estado de moda en los últimos 12 meses, y es parecido a lo que vemos hacia adelante, es energía renovable, tanto solar, eólico e hidro. Hay mucho interés por parte de compañías extranjeras por tomar posiciones. Luego están sectores logísticos, donde está incluso el ingreso de IG4 a la propiedad de Adelco; y también plataformas de e-commerce, como la adquisición de Redelcom por parte de Mercado Libre.

Luego están las compañías del sector salud, hay varias operaciones que se han concretado y otras que debieran cerrarse, hay un proceso de venta de Andes Salud, por ejemplo, en el sur del país. Ese sector se moverá; por lo demás hay muchas clínicas grandes de EE.UU., México y Brasil que están buscando ampliar la plataforma en la región, y la parte de Chile, Perú y Colombia es importante.

¿Por qué se produce este movimiento en el sector de energías renovables, se está terminando el período de inversión de los fondos simplemente?

-Pasan varias cosas, uno es ese caso. Otro es porque en redes pequeñas, de hasta 9 megas, hay una ventana que se cumple ahora. Si estás en la cola puedes seguir usando reglas antiguas, entonces hay prisa por realizar transacciones rápido. Pero en el mundo, que es lo más determinante, el tema de lo verde está muy de moda, los fondos de pensiones de varias partes tienen un requisito de invertir un porcentaje en energías renovables, y para hacerlo deben comprar esa energía. No hay tanto en el mundo, pero Chile tiene una muy buena plataforma para desarrollar energía solar y eólica, tiene condiciones especiales.