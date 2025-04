Trabajar no debería hacer daño

Trabajar, una actividad tan propia de los seres humanos, tan necesaria y propia de nuestras vidas, no debería hacernos daño, menos aún costarnos la vida. Esto que parece obvio, no es tan así, la realidad es que, durante 2024 en Chile, más de 149 mil trabajadores sufrieron accidentes en su lugar de trabajo, peor aún 184 de ellas no retornaron a sus casas.

Hemos entendido como sociedad que la Seguridad y Salud en el Trabajo no es un privilegio, es un derecho social y una señal de desarrollo de los países, toda vez que ejemplifica de cómo entendemos la dignidad humana. Desde esta convicción, en Mutual de Seguridad llevamos casi seis décadas creyendo que prevenir no es solo evitar riesgos. Es reconocer que detrás de cada lugar de trabajo, hay personas, familias, amigos y sueños que se construyen día a día. El centro de nuestro quehacer es evitar que un accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida, las aspiraciones y el futuro de los trabajadores. Es asegurar que, sin importar la tarea u ocupación que se realiza, cada trabajador y trabajadora regrese sano y salvo a su hogar al final de su jornada laboral.

Este compromiso no se puede medir solo en cifras, pero sí son un reflejo de nuestra labor. Durante 2024 logramos evitar que 29 personas no murieran en el contexto laboral en comparación con el año anterior, lo que da cuenta que es sí es posible seguir avanzando año a año, y más aún, cada una de esas vidas representa una historia que continúa. A la vez logramos el importante hito de bajar nuestra tasa de accidentabilidad del 2,71% al 2,47%. Para muchos puede parecer una cifra pequeña o insignificante, pero detrás de ella nos muestra que hay miles de personas cuya salud, bienestar y futuro no fueron afectados por un accidente en el trabajo.

Durante el año pasado capacitamos en distintas materias de salud y seguridad laboral a más de 2 millones de trabajadores, el equivalente al 31% de la fuerza laboral formal de Chile, y realizamos más de 35 mil asistencias técnicas preventivas en diversos ámbitos, actividades que van en directo apoyo a todo tipo de trabajadores y empleadores, desde grandes industrias hasta las pymes. Sin embargo, aún la prevención no logra ser del todo suficiente y tenemos accidentes laborales que lamentar, lo que nos llevó a entregar durante el 2024, más de 814 mil atenciones de salud laboral, desde atenciones médicas ambulatorias hasta procesos de rehabilitación, cirugías y reinserción laboral, cifra que equivale a llenar casi 18 veces el Estadio Nacional, y que ha permitido que personas no solo sanen, sino también puedan retomar su vida laboral y derecho al trabajo. Además, disponibilizamos más de $60 mil millones en subsidios por incapacidad laboral y más de $8 mil millones en pensiones e indemnizaciones. Este necesario apoyo y estabilidad financiera a miles de trabajadores y sus familias en los momentos más difíciles es un gran desafío para nuestra gestión, pero más importante es el hecho que nos impulsan a seguir construyendo entornos laborales cada vez más seguros y saludables.

Sabemos que, a veces, nuestro trabajo no siempre es tan visible y el mundo del trabajo cambia incorporando nuevos factores de riesgo. Y justamente por eso, nos desafía a seguir buscando nuevas formas de estar cerca, de adaptarnos y acompañar con sentido a los más de 115 mil empleadores que han depositado su confianza en nosotros. Somos conscientes de nuestro rol y aportamos desde nuestra vereda a construir un Chile mejor, teniendo presentes siempre que el éxito de nuestra gestión radica en lograr hacerlo con los otros, con las empresas, con organizaciones de todo tipo, con el mismo Estado, con los trabajadores dependientes e independientes. Por ello, creemos e impulsamos la colaboración pública privada, y participamos activamente en el desarrollo de políticas públicas relacionadas al mundo del trabajo. Asimismo, buscamos constantemente en generar alianzas con instituciones que protegen a quienes protegemos, razón por la que tenemos una estrecha relación con Bomberos y Carabineros de Chile, porque estamos seguros de que su labor es un pilar fundamental para nuestro país, y que comparten un mismo principio, el aporte, y valor social que nos caracteriza.

En este mes en el que se conmemora el Día la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos agradecer a quienes confían en nosotros y a la vez recalcar que nuestro propósito es claro: proteger el valor más importante del trabajo, que es la vida misma. Y eso no se logra en solitario, se construye en comunidad, en red, con vocación y sentido colectivo. El llamado es a no olvidar nunca: trabajar no debería hacer daño.