Trabajo dice que el fuero para los dirigentes sindicales se mantendrá pese a postergación de elecciones

Ayer el gobierno ingresó el proyecto de ley que prorroga las negociaciones colectivas que se hayan visto afectadas por la contingencia del Covid-19. Esto porque, de acuerdo a las estimaciones de la Dirección del Trabajo, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe vencerán 844 instrumentos colectivos, sin considerar eventuales prórrogas.

Con este telón de fondo, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, en conversación con Pulso TV, precisó los ejes del proyecto y abordó ciertas inquietudes que ciernen sobre la iniciativa gubernamental.

La autoridad explicó que el proyecto busca suspender las negociaciones colectivas “prorrogando los contratos colectivos vigentes durante el estado de catástrofe, suspendiendo en consecuencia cualquier negociación colectiva hasta tanto no se termine el período”.

En segundo término, comentó que la iniciativa prorroga la vigencia de las directivas, tanto de directores como de delegados sindicales para que no haya elecciones en este periodo, "que por demás entendemos que es complejo”.

Respecto a suspensión del fuero de los dirigentes sindicales, Arab aclaró que se mantienen todos los derechos tal cual existen.

“Esto es parte de la discusión y de los puntos que obviamente van a tener que resolverse, pero en principio se prorrogan y por lo tanto, se mantienen todos los derechos que las partes tengan durante este periodo, tanto de prórroga de la negociación como de las directivas sindicales” dijo.

Sin embargo, un punto que queda en el aire es si esto aplicará también para los trabajadores socios de los sindicatos. En este caso, aclaró que esto debería mantenerse igual y que incluso debería ser tratado en la discusión fijada para hoy en la Comisión de Trabajo del Senado.

Así, y considerando que el gobierno se alinea con la propuesta que hizo el senador Juan Pablo Letelier, y que fue apoyada transversalmente por sus pares de la Comisión, el subsecretario dijo que hay consenso que debería tramitarse de manera rápida. "Por lo tanto, si todo resulta bien, puede que hoy día sea despachado de la Comisión de Trabajo, para luego, ojalá mañana pasar a verse en la Sala del Senado”, afirmó.

Retroactividad en las suspensiones pactadas

Consultado sobre las modificaciones que se estaban realizando sobre la Ley de protección a los ingresos, el subsecretario indicó que “esta ley corta viene a corregir varios aspectos que no estaban claros en la ley".

Sin embargo, reconoció que hay un punto que quedaría pendiente, y es precisamente uno de los que ha generado dudas entre los expertos. Esto tiene que ver con que si la retroactividad que opera para la suspensión de jornada por decreto de la autoridad, lo hará también para las que fueron pactada entre las partes al no existir decreto de la autoridad.

Así, precisó que“en la ley corta no, pero eso se va a aclarar en el dictamen de la Dirección del Trabajo, obviamente no puedo adelantar opinión, pero va a tener que ser la DT la que interprete si la retroactividad aplica solo a los actos de autoridad, o también aplica, como muchos han planteado, a los pactos”.

Esto último, resulta especialmente relevante, porque en la resolución del Ministerio de Hacienda que se definen las empresas que pueden suspender el pago de remuneraciones por decreto de la autoridad en el marco de la nueva Ley de Protección del Empleo, no se incluye a los malls ni centros comerciales que a nivel nacional han permanecido cerrados por un acuerdo entre el gobierno y los malls, por lo que, al no aparecer, sus locatarios tendrían que pactar la suspensión, la que si no opera con retroactividad, implicaría que esas tiendas tendrían que hacerse cargo de las remuneraciones totales de ese período.

Desempleo

Son varios los actores, incluido el Banco Central, los que advierten sobre un mercado laboral deprimido en el que dada la contingencia actual, habría espacio para una tasa de desempleo sobre los dos dígitos. Ante esto, el subsecretario, si bien hizo un llamado a “ser cuidadoso con las cifras”, también reconoció que desde octubre, que cuando cuando estalló la crisis, a la fecha, el número ha ido aumentando exponencialmente.