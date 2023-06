Tras 13 años de tramitación, Senado de Estados Unidos aprueba tratado que evita doble tributación con Chile

Finalmente llegó el día. Luego de 13 años de tramitación, el Senado estadounidense aprobó esta tarde el tratado que evita la doble tributación entre Chile y Estados Unidos.

Por una abrumadora mayoría de 95 votos a favor y solo 2 en contra, la Cámara Alta estadounidense resolvió dar el OK a la propuesta que se firmó originalmente entre ambos gobiernos en 2010.

El senador Charles Schumer (demócrata por New York), indicó justo previo a la votación que este tratado “es una de las cosas más importante que hemos hecho en el Senado en los últimos meses, porque es muy importante para el liderazgo de EE.UU. en cosas que nos importan en términos de cambio climático y tecnología limpia. El tratado va a tener beneficios de largo plazo para ambos países. Expandirá la inversión en una de las regiones más ricas en minerales, va a asegurar que los competidores chinos no tendrán ventaja”.

El parlamentario además agregó que “este tratado nos hace más cercanos y no hay que olvidar que Chile tiene más litio que cualquier otro país del mundo y el litio es uno de los elementos clave para hacer baterías de autos eléctricos y hacer paneles solares y otras cosas. Este tratado es buenas noticias para el empleo estadounidense, la transición energética limpia y fortalecer nuestros lazos económicos con un aliado vital en América del Sur”.

A inicios de junio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó nuevamente el tratado para evitar la doble tributación con Chile, el cual no había logrado pasar la valla del Senado estadounidense.

Esta no era la primera vez que dicha instancia del Senado de Estados Unidos aprueba el acuerdo. En marzo del año pasado también lo hizo, pero nunca llegó a votarse en la Sala durante el resto del año, por lo que, por las normas del Parlamento, tuvo que volver a la comisión. Lo mismo sucedió en 2017 y previamente en 2014.

Presentación del miércoles

Este miércoles el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menendez (senador demócrata por New Jersey) presentó el tratado en la sala del Senado estadounidense, instando a aprobarlo cuanto antes y fue ingresado en la tabla de acciones de hoy.

“Si Estados Unidos quiere igualar las condiciones para las empresas estadounidenses y estrechar nuestros lazos con Chile, tenemos que actuar”, dijo Menéndez. “Chile es uno de nuestros socios democráticos más fuertes en las Américas y los chilenos también quieren que ratifiquemos el tratado. Este tratado promoverá los intereses de EE.UU. mediante la creación de asociaciones que posicionarán a nuestro país, nuestra economía y nuestro sector manufacturero para el futuro”, agregó.

De acuerdo a Menendez, el tratado tiene un amplio apoyo del sector privado en ambos países. “Cuenta con el apoyo de empresas estadounidenses de toda na serie de industrias y sectores, y el tratado goza de un fuerte respaldo bipartidista, como demuestra el hecho de que fuera aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por una votación casi unánime, 20 a 1″.

Al cerrar su intervención, el senador destacó la historia entre Estados Unidos y Chile. “Fue en 1823 cuando este mismo Senado confirmó a nuestro primer representante diplomático en Chile. Así se establecieron por primera vez relaciones oficiales entre nuestras dos jóvenes naciones. Tomamos esa medida entonces porque nuestros países estaban decididos a que el resto del mundo nos tomara en serio como Estados independientes. Nuestros valores y ambiciones compartidos nos han proporcionado doscientos fructíferos años de trabajo conjunto. En ciencia e innovación tecnológica, en visados de inmigración e intercambios académicos, y sí, en la cuestión de los minerales críticos y las energías renovables, que este tratado llevará a nuevas cotas. Señor Presidente, este tratado promoverá los intereses de Estados Unidos mediante la creación de asociaciones que posicionarán a nuestro país, nuestra economía y nuestro sector manufacturero de cara al futuro (...) Así que insto a mis colegas a que voten a favor de este tratado”.

Historia del tratado para evitar doble tributación

El 4 de febrero de 2010 en Washington, Chile y Estados Unidos firmaron el convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio. El 2 de septiembre de 2015 el Senado chileno aprobó el convenio, siendo despachado del Congreso y quedando a la espera de su promulgación por parte de la Presidenta de la República de entonces, Michelle Bachelet. Sin embargo, por el lado estadounidense el acuerdo pasó al Senado en mayo de 2012 y desde esa fecha se mantiene ahí.

En febrero del presente año, el líder de la mayoría demócrata del Senado de EEUU, Chuck Schumer, pidió al Congreso que diera luz verde lo antes posible al tratado.

En la ocasión, el senador Schumer resaltó en su intervención en el pleno del Senado que el tratado facilitaría que empresas estadounidenses adquieran litio en Chile, el país con más reservas de este mineral en el mundo.

“Las empresas estadounidenses se enfrentan a una doble tributación en Chile y están en desventaja frente a compañías de otros países como China. No queremos que China obtenga ese litio; lo necesitamos”, dijo Schumer.

Luego, en abril pasado, en el marco de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos, una delegación de alto nivel del Congreso de Estados Unidos sostuvo una visita protocolar con la mesa del Senado chileno y la comisión de RR.EE.

Entre los presentes estuvieron los senadores Bob Menéndez, Tim Kaine y Bill Hagerty, y el miembro de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Tony Cárdenas, y representantes de la embajada de Estados Unidos.

En qué consiste

De acuerdo a un informe elaborado por EY, entre las disposiciones importantes del acuerdo figuran las siguientes:

- Reducción de las tasas de retención de impuestos sobre dividendos pagados desde Estados Unidos a Chile, intereses y regalías.

- Una tasa de retención reducida del impuesto sobre ganancias de capital asociadas a la venta de determinadas acciones, aplicable en el país fuente.

- La definición de establecimiento permanente (EP) considera que existe un EP a partir de la prestación de servicios en determinadas circunstancias, y en los casos en que una instalación es utilizada para la exploración terrestre de recursos naturales si dura más de tres meses, entre otros.

- Un artículo de limitación de beneficios que incluye el concepto de “sede principal de dirección efectiva y control” y una cláusula triangular.• Disposiciones que permiten el intercambio de información entre las autoridades fiscales de Estados Unidos y Chile.

- Reglas que califican a los ingresos por intereses y regalías como ingresos originados en el país de residencia del pagador o, alternativamente, si el pagador tiene un establecimiento permanente respecto del cual la responsabilidad legal del pago se haya generado, ingresos que se entenderían originados en la ubicación del EP.

- Una prueba de lugar de uso para obtener ingresos por regalías en los casos en que no se apliquen la residencia del pagador y las reglas de EP descritas anteriormente. Al ratificarse el convenio, las disposiciones relativas a los impuestos de retención en la fuente entrarán en vigor a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha de entrada en vigor por los montos pagados o devengados desde ese momento. Para todos los demás impuestos, las disposiciones entrarían en vigor para los períodos tributarios que comiencen a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a la fecha de entrada en vigor del Convenio.

Reacciones

Desde AmCham Chile valoraron que se haya aprobado este tratado, y afirmaron que es fundamental para promover la inversión y el comercio entre ambos países.

“El acuerdo de no doble tributación fue ampliamente aprobado por el Senado de EE.UU. después de un largo proceso de tramitación, en el cual AmCham Chile jugó un rol esencial, participando en una coalición de compañías y distintos gremios estadounidenses que incluyeron al US Chamber of Commerce, la mayor asociación gremial del mundo con más de 3 millones de miembros. Asimismo, destacamos el rol del Embajador de Chile en EE.UU., Juan Gabriel Valdés, y de la Embajadora de EE.UU. en Chile, Bernardette Mehaan, quienes, mediante su enorme compromiso y trabajo, permitieron que este acuerdo fuera aprobado por el senado estadounidense”, dijo en un comunicado, Sergio Rademacher, Presidente AmCham Chile.

Y luego agregó que “de esta forma, como representantes de las inversiones estadounidenses en Chile y de las empresas chilenas que invierten y/o exportan a EE.UU., vemos que el acuerdo de no doble tributación es fundamental para seguir promoviendo la inversión y comercio entre ambos países, impactando positivamente en el desarrollo sostenible e inclusivo de Chile y EE.UU.”.

Cancillería también se refirió lo ocurrido en el Senado de EEUU. A través de su cuenta de Twitter, Alberto van Klaveren, dijo que “hemos tenido una muy buena noticia. Se trata de un acuerdo para evitar la doble tributación entre EEUU y Chile. Va a representar un incentivo para que empresas de EEUU puedan invertir en sectores de innovación... Hemos agradecido el apoyo sostenido del Senado de EEUU, en una votación muy amplia de este acuerdo”.