Tribunal prohíbe a Alejandro Gil su acercamiento a CLC y decreta firma mensual y arraigo nacional

Hasta el Cuarto Juzgado de Garantía llegó esta mañana el presidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, quien sería formalizado por el delito de apropiación indebida, un caso iniciado por un grupo de médicos que se querelló en su contra por, reclaman, pagos adeudados por la empresa.

Gil llegó con una mascarilla cubriendo parte de su rostro y acompañado de varias personas, entre ellas su abogado, Alejandro Jofré. Aunque la audiencia de formalización estaba citada para las 11 de la mañana, finalmente comenzó unos treinta minutos después. En su inicio, la magistrada pidió a los abogados de los querellantes, una veintena, que se inscribieran para poder hablar en la audiencia.

Santiago, 6 de agosto 2024 Audiencia de formalizacion de Alejandro Gil presidente de Clinica Las Condes. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Las querellas se enfocan en el no pago de honorarios comprometidos a los médicos que prestaban servicios a través de sociedades. En total, 21 sociedades médicas acusan la retención de $2.600 millones.

En la audiencia, la fiscal Karin Naranjo solicitó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. La defensa no se opuso a dichas peticiones, pero algunos querellantes solicitaron además que Gil no se acerque a CLC por la “probabilidad de que se pierdan o destruyan pruebas”.

El tribunal prohibió el acercamiento de Gil a CLC, por los fundamentos que explicó la parte querellante, dijo. Además, decretó la firma de carácter mensual en la comisaría de La Reina y la prohibición de salir del territorio nacional.

La fiscal Karin Naranjo explicó que desde diciembre de 2019, los gerentes generales “no han tenido libertad para ejercer su cargo”, ya que Gil mantiene un cargo de presidente ejecutivo.

“Hay procedimientos médicos que no han sido cancelados por la clínica desde 2021. No hubo un pago oportuno a los médicos, y no existe claridad sobre qué pacientes habían pagado o no. La nueva administración, encabezada por Alejandro Gil, negó a los médicos de manera permanente el acceso a información sobre que pacientes habían pagado y quienes no”, explicó Naranjo.

Según la fiscal, hubo importantes diferencias entre las liquidaciones realizadas por la Clínica y la información recabada, las que “revelaron retenciones justificadas por parte de la Clínica de los honorarios médicos, en cumplimiento del mandato expreso otorgado por la víctima”. En este contexto, “desde el año 2021 hasta la fecha, la administración de la Clínica, dirigida por Alejandro Gil, ha vulnerado el mandato que las sociedades habían otorgado, pagando a los médicos y sociedades prestadoras en fracciones menores y parciales. El objetivo de esta práctica ha sido apropiarse de los dineros recaudados a las aseguradoras y pacientes para poder afrontar escenarios financieros favorables que presenta la Clínica Las Condes, acumulando así sumas significativas de dinero”.

La defensa de Gil

La defensa del empresario, encabezada por el abogado Álvaro Jofré, salió desmentir la posición que expusieron querellantes. “Es absolutamente imposible que esto sea así. No es el él quién maneje de manera individual la clínica y los honorarios médicos”, dijo.

“Jamás ha dejado una solicitud o requerimiento sin responder fuera de plazo. La Fiscalía incautó computadores. En 2022 hubo un alzamiento del secreto bancario. El señor Gil declaró de manera voluntaria ante la fiscalía sin ser citado. Desde 2020 a 2024, existen miles de transferencias de CLC, mientras Gil es presidente de la compañía, a los médicos”, explicó.

“¿Se coartará su libertad de trabajo? Con qué necesidad o razonabilidad. Esta parte no lo avizora. Gil cuando asumió rebajó la dieta. No tiene sentido que se le prohíba el ingreso de la clínica y que se le prohíba tener contacto con los gerentes”, sostuvo su abogado defensor.

Alejandro Gil llegó a la audiencia con un largo abrigo negro y una mascarilla celeste, con 30 minutos de anticipación de la audiencia que estaba fijada a las 11:00 horas, pero que finalmente comenzó a las 11:47 horas.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, desde inicios de 2021, la clínica ha incumplido en el pago de la mayoría de los honorarios derivados de cirugías y procedimientos, así como ha retrasado injustificadamente los honorarios correspondientes a atenciones ambulatorias. “Esto no solamente afecta a los profesionales médicos, sino que también al resto del equipo que interviene en una cirugía, como arsenaleros y enfermeros”, añade la querella.

Clínica Las Condes en mora

Clínica Las Condes S.A. admitió que algunos pagos están en mora por más de un año, lo que, según la querella, constituye un incumplimiento grave. Además, la clínica no ha proporcionado información sobre las gestiones realizadas para obtener el pago efectivo de los pacientes, lo que podría llevar a una demora de casi dos años sin cumplir con las obligaciones del mandato.

La querella sostiene que la clínica ha fallado en ejecutar el negocio encomendado con la debida diligencia, lo que constituye un incumplimiento grave. La situación generó un clima de incertidumbre y malestar entre los profesionales de la salud afectados.