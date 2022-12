Uber asegura que no eliminará empleos pese a despidos en el sector

Uber Technologies Inc. no está considerando eliminar puestos de trabajo incluso cuando sus competidores, desde DoorDash Inc. a Lyft Inc., recortan su personal para hacer frente a un panorama económico incierto, dijo el director ejecutivo Dara Khosrowshahi.

“No, estamos en un buen lugar”, dijo Khosrowshahi a Bloomberg News después de hablar en el Club Económico de Chicago, respondiendo a una pregunta acerca de si el gigante de viajes a domicilio reducirá la plantilla.

Sus comentarios destacaron entre las empresas tecnológicas que han recortado su personal. El rival de Uber, Lyft, dijo el mes pasado que reduciría su plantilla en un 13% y que eliminaría su negocio de vehículos de primera mano.

El gigante de la distribución de alimentos DoorDash anunció que recortará 1.250 puestos de trabajo para controlar los gastos.

Uber ha evitado despidos generalizados, aunque Khosrowshahi ha dicho que la empresa está adoptando una postura más conservadora sobre la contratación y otras inversiones.

Alza en ingresos

Eso es después de un gran recorte en 2020, cuando Uber despidió a más de 6.000 empleados, o alrededor de una cuarta parte de la fuerza laboral en ese momento, en el punto álgido de la pandemia.

En noviembre, Uber informó de que los ingresos del tercer trimestre se dispararon 72% a US$8.340 millones, lo que aplacó la preocupación de los inversionistas de que el aumento de la inflación disuadiría a los clientes de solicitar un viaje o pedir comida para llevar.

“No vemos ningún signo de debilidad”, dijo Khosrowshahi en el evento. Añadió que Uber se ha beneficiado de un cambio en el gasto de los consumidores desde el comercio minorista a los servicios.

Khosrowshahi se mostró optimista sobre la oferta de conductores en la plataforma, a pesar de la prolongada escasez que ha elevado las tarifas y los tiempos de espera, y dijo que los periodos de incertidumbre económica suelen incitar a la gente a buscarse un trabajo extra en el transporte o la entrega de comida y que la base de conductores ha aumentado considerablemente.